【虎爸虎媽】想子女成「郎朗費達拿2.0」 請爸媽陪同學習感受易學難精

▲ 林震醫生認為，虎爸虎媽不應將自己童年未能實現的願望要子女完成！

望子成龍，望女成鳳，是為人父母普遍的期望，因此部份家長強迫他們的子女上各種各樣的興趣班或學習課程，甚至會出現用高壓的政策和強權的手段來強迫子女練習等現象，外國媒體稱此類父母為「虎爸」和「虎媽」。

在會診期間，筆者也會遇上這類虎爸虎媽，在他們眼中，「理想子女」應該在將來社會擁有高學歷和高薪要職，這就是虎爸虎媽問題的癥結。不少讀者也希望筆者能分析一下，究竟虎爸虎媽的潛意識是否出了什麼問題？

根據心理分析 (Psychoanalysis)，由於虎爸虎媽對子女有很高的期望，在潛意識當中，他們的「理想子女」是近乎完美，是多才多藝，就如電影中的超人、神奇女俠或不同的超級英雄，能人所不能。由於潛意識中「理想子女」是這麼全能和完美，因此從小到大，他們就訓練眼前「現實子女」成為「理想子女」。即是「理想子女」做模範，然後要「現實子女」去跟隨。

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如果「現實子女」跟得上進度，並贏在終點線，虎爸虎媽當然非常開心。很可惜填鴨式的訓練，只能幫助「現實子女」贏在起跑線，但常常仍然要輸在終點線。在孩子的成長路上，當「現實子女」與「理想子女」的差別越大，虎爸虎媽就變得更加嚴格，更加苛刻，最終導致子女不勝負荷。

久而久之，「現實子女」會變得自卑，做任何事情都缺乏自信，嚴重的更會產生不同的情緒問題。因為活在虎爸虎媽潛意識層面的「理想子女」才是他們追求的子女，因此達不到要求的「現實子女」就不停受到虎爸虎媽的責罰。

虎爸虎媽不應將「理想的自我」投射於孩子身上！虎爸虎媽不應將自己童年未能實現的願望要子女完成！因此想子女健康成長，我們首先要讓虎爸虎媽明白他們潛意識中發生的問題，換言之，要改變的應該是虎爸虎媽而不是他們的子女，虎爸虎媽必須改變自己的心態，重新認識眼前的「現實子女」，接納子女的不完美，明白子女已盡了全力去學習不同的新技能，要記住對子女而言成長比成功更重要。

如果真的想希望子女成為下一位郎朗、下一位菲比斯、下一位費達拿，那麼父母可以先以身作則，一齊和子女學習這些樂器和運動，這樣做家長就能感受易學難精這個道理，明白要贏在終點線更是難上加難，這樣家長也不會苦苦追求子女成為完美的 Number One！

文章獲林震醫生授權轉載。