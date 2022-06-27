【暑期班】理大暑期課程涵蓋商科酒店及旅遊 現接受中四中五學生報名
中小學 19:38 2022/06/27
香港理工大學（理大）暑期課程將於8月初展開，課程包括熱門商科、護理、酒店與旅遊、設計及STEM等，形式有實體課及網上課堂可供選擇。有意參加的中四及中五學生，可於7月8日前於網上報名，為DSE後的出路做好準備。
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理大暑期課程自2015年推出，每年吸引約1,000名中四及中五學生參與。課程旨在讓中學生體驗不同學科的樂趣，並為未來升學做好準備。
各學院及學系將於8月3日至18日舉辦一共25個實體或網上體驗活動，多元化的主題涵蓋語言、商業、科學、護理、酒店與旅遊、設計及STEM等等，內容包括本科課程講座、主題講座、學生分享、參觀實驗室及個別學科實驗等，讓學生對有關學科有更多了解。
理大暑期活動2022日程
1天課程︰
|3/8
|酒店及旅遊業管理學院
|實體
|護理學院
|實體
|眼科視光學院
|實體
|4/8
|應用生物及化學科技學系
|網上
|康復治療科學系 - 物理治療
|實體
|護理學院
|實體
|8/8
|應用社會科學系
|實體
|電子及資訊工程學系
|實體
|9/8
|土木及環境工程學系
|實體
|工業及系統工程學系
|網上
|時裝及紡織學院
|實體
|10/8
|應用物理學系
|實體
|建築環境及能源工程學系
|網上
|眼科視光學院
|實體
|11/8
|應用數學系
|實體
|醫療科技及資訊學系
|網上
|15/8
|工商管理學院
|實體
|中文及雙語學系
|實體
|16/8
|英文及傳意學系
|實體
|土地測量及地理資訊學系
|實體
|康復治療科學系 – 職業治療
|實體
|17/8
|建築及房地產學系
|實體
|18/8
|生物醫學工程學系
|實體
2天課程︰
|4-5/8
|設計學院
|實體
|16-17/8
|工程學院
|網上
有興趣參與本年度理大暑期課程的中四及中五同學，可透過【網上表格】報名，詳情請【按此】。
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責任編輯︰林綺玲