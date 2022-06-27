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【暑期班】理大暑期課程涵蓋商科酒店及旅遊　現接受中四中五學生報名

中小學 19:38 2022/06/27

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理工大學暑期課程將於8月初展開，現已接受中四及中五學生報名。（香港經濟日報資料圖片）

香港理工大學（理大）暑期課程將於8月初展開，課程包括熱門商科、護理、酒店與旅遊、設計及STEM等，形式有實體課及網上課堂可供選擇。有意參加的中四及中五學生，可於7月8日前於網上報名，為DSE後的出路做好準備。

最新影片推介︰

理大暑期課程自2015年推出，每年吸引約1,000名中四及中五學生參與。課程旨在讓中學生體驗不同學科的樂趣，並為未來升學做好準備。

各學院及學系將於8月3日至18日舉辦一共25個實體或網上體驗活動，多元化的主題涵蓋語言、商業、科學、護理、酒店與旅遊、設計及STEM等等，內容包括本科課程講座、主題講座、學生分享、參觀實驗室及個別學科實驗等，讓學生對有關學科有更多了解。

理大暑期活動2022日程

1天課程︰

3/8 酒店及旅遊業管理學院 實體
  護理學院 實體
  眼科視光學院 實體
4/8 應用生物及化學科技學系 網上
  康復治療科學系 - 物理治療 實體
  護理學院 實體
8/8 應用社會科學系 實體
  電子及資訊工程學系 實體
9/8 土木及環境工程學系 實體
  工業及系統工程學系 網上
  時裝及紡織學院 實體
10/8 應用物理學系 實體
  建築環境及能源工程學系 網上
  眼科視光學院 實體
11/8 應用數學系 實體
  醫療科技及資訊學系 網上
15/8 工商管理學院 實體
  中文及雙語學系 實體
16/8 英文及傳意學系 實體
  土地測量及地理資訊學系 實體
  康復治療科學系 – 職業治療 實體
17/8 建築及房地產學系 實體
18/8 生物醫學工程學系 實體

2天課程︰

4-5/8 設計學院 實體
16-17/8 工程學院 網上

有興趣參與本年度理大暑期課程的中四及中五同學，可透過網上表格】報名，詳情請【按此】

投選心儀小學名單，TOPick即賞你Bless鹼性水飲品券一張︰https://bit.ly/3M9aKHC

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

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責任編輯︰林綺玲

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