【珍貴手稿】愛因斯坦相對論手稿逾1億港元拍賣成交　李嘉誠夥伴「維港投資」安排學生近距離欣賞

▲ 一份由已故物理學家愛因斯坦有份撰寫的廣義相對論罕見手稿，在法國巴黎的佳士得拍賣行拍賣。（法新社資料圖片）

一份由已故物理學家愛因斯坦（Albert Einstein）有份撰寫的廣義相對論罕見手稿，去年11月在法國巴黎的佳士得拍賣行拍賣，手稿最終以1,160萬歐元，即逾1億港元成交。當時有消息指出，買家正是被譽為「超人」的長和系資深顧問李嘉誠。國際學校啟歷學校的學生早前在「維港投資」及以色列駐香港總領事館安排下，近距離欣賞這份珍貴手稿。

啟歷學校早前於社交平台發帖文，有份參觀的學生表示有關經驗難得，亦從中獲得啟發。

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翻查資料，長江實業曾於今年5月表示，「維港公司」由周凱旋全資擁有，李嘉誠僅聯同「維港公司」參與科技與創新科技項目。

愛因斯坦於1955年逝世後，世上只留有兩份其親筆所寫﹑有關相對論的手稿，其中一份手稿於去年11月獲拍賣。拍賣行原估值手稿價值170萬英鎊（1,771萬港元）至250萬英鎊（約2,605萬港元），手稿最終以980萬英鎊（1.02億港元）售出，打破以往拍賣親筆作品紀錄。

這份長達54頁的手稿有一半是愛因斯坦的筆跡，是他於1913年至1914年在瑞士蘇黎世與學術夥伴兼好友貝索（Michele Besso）合寫，並由貝索保存至今。拍賣行原估計手稿值170萬英鎊（1,771萬港元）至250萬英鎊（約2,605萬港元）之間，手稿最終以980萬英鎊（1.02億港元）成交，打破愛因斯坦以往親筆文件的紀錄。

根據資料顯示，愛因斯坦過往物件包括「上帝的信」在2018年於美國以280萬美元（約2,184萬港元）售出、一封親筆寫的信於2017年以156萬美元（約1,217萬港元）成交。

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責任編輯：黃悅晴