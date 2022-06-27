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【岑寧兒音樂會】林家謙尾場暖心和唱　Yoyo三度安歌答謝歌迷

娛樂 18:00 2022/06/27

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林家謙任尾場嘉賓。

岑寧兒《Home is...》音樂會2022 昨晚最後一場，一眾圈中人到場支持，包括林嘉欣丶鄧麗欣(Stephy)丶Gareth.T丶Moon Tang丶吳林峰及吳嘉禧 (Cheronna) 等。

當演唱〈抱著你〉末段的時候，林家謙在台後參與和音的部份，隨即引起全場哄動，歡呼及尖叫聲不停。岑寧兒挑選〈聽風〉和林家謙合唱，用歌聲代替說話。演唱完畢後岑寧兒落下一句：「多謝林家謙。」

在岑寧兒唱過〈戒口〉後，她向觀眾分享當初邀請Jerald回港當這一次音樂會的音樂總監，Jerald 曾一度拒絕。

二人合唱。

Jerald更剖白困難時期心境：「最近呢兩年，我覺得自己都 collect skin 㗎嗱，好彩有家人、朋友點番着我嘅火，包括你（岑寧兒）。」岑寧兒回答：「其賓呢一次我番嚟我好感覺到被（大家）歡迎番嚟，所以我都想你有呢種感覺。」台下觀眾掌聲雷動。

岑寧兒在Encore 階段唱出〈明天開始〉及 〈You and I〉，樂迷在完場後仍不肯離開，一直報以歡呼聲及Encore聲，並有不少觀眾在台下要求Part Two。

岑寧兒上台回應：「都話無常㗎，可能我放個長假之後又開音樂會Part two呢。」最終三度重返台上的獻唱，分別是〈Scrambled Eggs Blues〉丶 〈牆〉及 〈Edelweiss〉，最後岑寧兒在台上清唱〈Edelweiss〉，用最後一句「Bless my homeland forever」寄語歌迷，為尾場《Home is...》音樂會畫上完美句號。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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