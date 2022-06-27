  • 29°C
香港時間 : 2022628日 (週二) 00:19
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【七一慶典】民政事務局慶典統籌辦公室發電郵未有BCC　逾400名嘉賓電郵地址洩漏

政治 22:32 2022/06/27

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

七一回歸慶典即將舉行。（資料圖片）

七一回歸慶典舉行在即，民政事務局慶典統籌辦公室日前發送電郵予出席典禮的政界人士，未有使用密件副本（BCC）功能，導致逾400名收件人的電郵地址洩漏，據悉，涉及多名立法會議員及商會代表。

民政事務局慶典辦於星期日晚上，以電郵形式提醒出席人士相關防疫措施，惟慶典辦意外把收件人的電郵地址設定為「顯示」。慶典辦今日再向發電郵向嘉賓致歉，稱事件屬於人為錯誤，對此表示歉意，並已把事件通報個人資料私隱專員公署，以及提醒前線員工，避免再發生類似事件。

據了解，特區政府主要官員今起陸續入住酒店隔離；其他出席嘉賓則須於活動前一日入住指定酒店隔離，此前每天均需接受檢測，其同住家人及司機亦要每日進行快速抗原測試。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳葆琳

相關文章

【七一慶典】高官今提前入住檢疫酒店　陳國基、曾國衞快測轉陰
15:36 2022/06/27
【七一慶典】高官今提前入住檢疫酒店　陳國基、曾國衞快測轉陰
【七一回歸】葉國謙料習近平親身赴港機會高　譚耀宗：相信未來兩、三日內公布細節
17:24 2022/06/27
【七一回歸】葉國謙料習近平親身赴港機會高　譚耀宗：相信未來兩、三日內公布細節
【七一慶典】民政事務局慶典統籌辦公室發電郵未有BCC　逾400名嘉賓電郵地址洩漏
22:32 2022/06/27
【七一慶典】民政事務局慶典統籌辦公室發電郵未有BCC　逾400名嘉賓電郵地址洩漏

你可能感興趣

【七一慶典】高官今提前入住檢疫酒店　陳國基、曾國衞快測轉陰
15:36 2022/06/27
【七一慶典】高官今提前入住檢疫酒店　陳國基、曾國衞快測轉陰
【七一回歸】葉國謙料習近平親身赴港機會高　譚耀宗：相信未來兩、三日內公布細節
17:24 2022/06/27
【七一回歸】葉國謙料習近平親身赴港機會高　譚耀宗：相信未來兩、三日內公布細節
【七一慶典】民政事務局慶典統籌辦公室發電郵未有BCC　逾400名嘉賓電郵地址洩漏
22:32 2022/06/27
【七一慶典】民政事務局慶典統籌辦公室發電郵未有BCC　逾400名嘉賓電郵地址洩漏
七一回歸 立法會 慶典 民政事務局 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【紓緩童路】13歲獨生愛女肺癌病逝7年　港爸從不拜祭突收父親節咭嚎哭
18:58 2022/06/23
【紓緩童路】13歲獨生愛女肺癌病逝7年　港爸從不拜祭突收父親節咭嚎哭
【娛圈喜訊】準新郎黃嘉樂過大禮　多謝林子善鄭世豪等好兄弟幫手
09:40 2022/06/27
【娛圈喜訊】準新郎黃嘉樂過大禮　多謝林子善鄭世豪等好兄弟幫手
【英國研究】毛囊蠕形蟎寄生面部不停繁殖　科學家公開顯微鏡下毛孔中蟎蟲
13:06 2022/06/24
【英國研究】毛囊蠕形蟎寄生面部不停繁殖　科學家公開顯微鏡下毛孔中蟎蟲