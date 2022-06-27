【七一慶典】民政事務局慶典統籌辦公室發電郵未有BCC　逾400名嘉賓電郵地址洩漏

▲ 七一回歸慶典即將舉行。（資料圖片）

七一回歸慶典舉行在即，民政事務局慶典統籌辦公室日前發送電郵予出席典禮的政界人士，未有使用密件副本（BCC）功能，導致逾400名收件人的電郵地址洩漏，據悉，涉及多名立法會議員及商會代表。

民政事務局慶典辦於星期日晚上，以電郵形式提醒出席人士相關防疫措施，惟慶典辦意外把收件人的電郵地址設定為「顯示」。慶典辦今日再向發電郵向嘉賓致歉，稱事件屬於人為錯誤，對此表示歉意，並已把事件通報個人資料私隱專員公署，以及提醒前線員工，避免再發生類似事件。

據了解，特區政府主要官員今起陸續入住酒店隔離；其他出席嘉賓則須於活動前一日入住指定酒店隔離，此前每天均需接受檢測，其同住家人及司機亦要每日進行快速抗原測試。

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責任編輯：陳葆琳