【鐵路搶客】九巴日均流失13萬乘客　申減班盼騰出車隊進駐新發展區

▲ 九巴助理總監（策略規劃）梁領彥（左）及九巴助理總監（傳訊）林子豪。（梁偉榮攝）

九龍巴士在新鐵路綫通車下，乘客量日均流失高達13萬人次，計劃資源重組，正申請調整部分路綫班次，騰出車隊人手轉往服務新發展區，以至開拓新界西的過渡屋新客源。對於油價升勢持續，加上疫情加重營運壓力，九巴未有正面回應會否申請加價；但指引入新能源巴士，可節省維修成本，有助財政穩健。

近年多條新鐵路綫通車，包括港鐵屯馬綫及東鐵過海往金鐘，改變市民外出坐車習慣。九巴助理總監（策略規劃）梁領彥表示，即時近日社會看似復常，但九巴客量仍較第五波疫情前少5至7%，尤其深夜班次最受影響。兩條新鐵路通車後，九巴跟約兩年前比較，每日平均流失逾13萬乘客。

梁領彥舉例，單是東鐵過海段通車後，過海巴士客量即減約3萬人次，跌幅約12%。其中最受影響的路線104（白田－堅尼地城），客量減幅近半，惟九巴只獲准減少不到3分1的班次。而在特別過海線301號取消後，也只能騰出5部車，服務其他乘客。

他強調，九巴無意取消客量減少的巴士綫，但正向運輸署申請調整班次，盼騰出更多車與人手，以將資源投放更適當地方。他舉例九巴在粉嶺皇后山已加強服務，也期望於更多新發展區、新界西的過渡性房屋項目，以及「公屋提前上樓計劃」下配套未完善的屋邨地區等，提供接駁路綫，已向政府表達意願。

被問到九巴正積極發展新能源巴士，會否構成財政負擔，並將營運成本轉嫁消費者；九巴助理總監（傳訊）林子豪回應稱，氫能巴士及電動巴士售價較柴油巴士貴3至6成，但參考深圳等地經驗，電動巴士的維修成本較柴油車減少達50%。他又指近年油價飈升，較去年翻倍，倘俄烏戰爭及疫情持續，油價難從高位回落，發展新能源巴士反而有助財政穩健，擺脫油價波幅的影響。

至於九巴今年有否計劃申請加價，林子豪無正面回應，僅稱油價升幅、疫情及長久的經濟下行，為九巴帶來相當大經營壓力及挑戰。

另外九巴去年開辦長途「星級專線」P960及P968，往返新界西及港島。林子豪稱，新服務在繁忙時段的需求高，也計劃將服務擴展往其他地方，如北區或屯門元朗的跨區線等，要再向運輸署申請。

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記者：黃小冰