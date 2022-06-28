【綠色運輸】九巴宣布停購柴油巴　最遲2040年全綫轉用新能源巴士

▲ 九巴助理總監（策略規劃）梁領彥（左）及九巴助理總監（傳訊）林子豪。（梁偉榮攝）

九巴宣布即時停購柴油巴士，最遲2040年全綫車隊轉用新能源巴士，同時正申請讓現有電動巴士覆蓋更多路綫，包括行經香港故宮的路綫296D（將軍澳尚德－九龍站）。

九巴助理總監（傳訊）林子豪表示，新一代電動巴已落地行駛約兩個月，運作順暢，令九巴有信心即日起停購柴油巴士。運輸署規定巴士車齡達18年便須停用，而九巴去年初最後一次購買柴油巴，即最遲2040年，九巴車隊就可以全綫轉成新能源巴士，較原定目標提早10年，而2025年引入500部電動巴的目標就維持不變。

九巴助理總監（策略規劃）梁領彥稱，正為現有車廠增設充電設施，完工後可提供500至600個充電泊位，同時也正申請在大埔及屯門興建新車廠，2026年落成，目標每個新車廠可有400至450個充電泊位，屆時便可容納1,500至1,600部電動巴士，佔整個車隊約4成。

至於已落地的電動巴，計劃擴展至更多路綫行駛，包括新發展區及西九文化區。梁領彥透露，正向運輸署申請讓電動巴士行駛兩條路綫，包括路綫213M（安泰邨－藍田站），以及途徑香港故宮的296D，最快7月初成事。

另外會否引入氫能巴士，梁領彥稱正跟政府及煤氣公司磋商，相信3年後本地才有望解決法規及燃料來源等問題；但目前英國及歐洲已有巴士廠製造氫能巴士，英國也正展開試驗，認為只要解決配套問題，相信很快可引入香港。

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記者：黃小冰