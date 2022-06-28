部分資深建制提前入住隔離酒店　譚耀宗：周四下午有合照及會見

▲ 譚耀宗。（資料圖片）

盛傳國家主席習近平本周四訪港，有資深建制及部分立法會議員接獲通知，較「大隊」早一日入住指定酒店閉環管理，全國人大常委譚耀宗表示，周四下午將有合照及會見環節，但會見誰人，則沒有其他具體資料。

大部分立法會議員已收到七一當天的活動邀請函，須於周四入住指定酒店。不過，另有部分議員接獲通知，須提前一日，即明天入住指定酒店。據了解，行會成員及建制政黨主席均有份。

譚耀宗稱，昨日深夜收到邀請，須於明日下午1時入住酒店，另外30日下午在會展有合照及會見環節，但沒有提及有何主要嘉賓。

據悉，七一當天，早上8時金紫荊廣場會舉行升旗儀式，10時則在會展舉行香港回歸25周年大會暨第六屆特區就職典禮。

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責任編輯：林曉君