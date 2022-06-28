【檢疫安排】商界歡迎內地縮短入境檢疫期　冀港府放寬海外來港隔離安排

▲ 立法會議員林健鋒。（資料圖片）

內地公布修訂入境隔離規定至「7+3」，商界議員表示，業界反映熱烈，對此表示歡迎，但期望港府新班子上場後，能盡快爭取與內地盡快爭取與內地「點對點」免檢疫通關。另有多位議員期望港府可進一步放寬及優化海外入境香港的隔離安排。

商界（第一）林健鋒形容，今次內地修訂入境隔離規定，是一個好開始，但強調通關才是最有效於短時間重振經濟，促新班子上場後盡快爭取與內地「點對點」免檢疫通關，建議初期要設立配額制度，以大灣區作為起點，讓商務人士、有恩恤需要人士往返內地。

▲ 立法會議員嚴剛。（嚴剛Facebook圖片）

立法會商界（第三）議員嚴剛表示，業界對內地修訂隔離規定反映熱烈，表示歡迎。作為商界代表，支持港府和內地能盡快開通「商務通道」，以方便香港企業更好融入大灣區發展，更方便兩地商業交往。同時亦希望港府能進一步放鬆放鬆入境香港的檢疫隔離政策至「5+2」模式，即在指定檢疫酒店5天，另加2日家居檢疫，以方便香港與外界更好聯通。

▲ 立法會議員梁熙。（梁熙Facebook圖片）

民建聯衞生事務發言人梁熙亦表示，港人回內地時間成本由21天大減至10天，對於有需要回內地的港人將更便利，這亦展現了內地當局對疫情管控的信心。不過民建聯認為，本港亦要考慮進一步優化海外人士來港時的隔離安排，例如縮短酒店隔離期。梁熙認為，只要防疫精準、追蹤到位，當局絕對有條件進一步壓縮檢疫時間。

林健鋒則認為，一旦落實有關安排，家居檢疫期間要做到風險可控，促當局做好把關，配合電子手環，做好抽查及追蹤工作。

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記者：林曉君