【封關之苦】未能返內地基地　遺憾癌症快測難推進

▲ 「相達生物科技」創辦人招彥燾指疫情發生後，中港兩地封關，已經兩年未能返去內地的基地。陳永康攝

「相達生物科技」創辦人招彥燾指疫情發生後，中港兩地封關，已經兩年未能返去內地的基地，令許多研發項目都難以推進。他舉例，公司一直希望能研發出癌症的快速測試，本身兩地若能自由來往，科研人員溝通將會容易許多，「有些東西是需要手把手教的，不是Zoom可以代替。」

他繼續解釋，即使香港的實驗室研發出一些成果，想要做「技術轉移」，將成果在深圳落地、試行，現實的狀況都不許可，「物資、器材、科研人員，基本上整個實驗室要送上去，這不是派一兩個人就解決。」惟遺憾癌症快測的項目仍然不能推進，「一日唔免檢疫，就一路推遲落去。發揮亦因此大打折扣。」

1年未返鞋廠 難給意見

港昌鞋業董事總經理張煒傑指疫情下，最長曾有1年時間未能前往在廣東的工廠，一切只能交由當地的廠長處理，雖不時電話、視像通話，但許多重要的商業決定難以僅透過綫上拍板。張說，工廠製造鞋衫褲，有時需有一些新的研發，如選取一些新的模板、或給產品增加一些功能性的部分——這些少則需要投入幾十萬，多則需要過百萬的投入，「我人不在場，好難畀到意見。」

另外，許多物料均需在內地採購，需要去全國不同地方與物料商家會面談合作，惟疫情下也做不到。他指，相比疫情前，定單已大跌4成，有時貨運去外國的船期又不確定，久而久之也容易失去外國客戶，「希望可以早啲同內地通關，唔係真的好難搞。」

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本報記者 袁澍

