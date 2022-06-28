【酒店下午茶】嘉里酒店下午茶歎松葉蟹魚子醬　每位送416元PAUL & JOE美妝禮品

▲ 香港嘉里酒店與法國美容品牌PAUL & JOE BEAUTE攜手推出「海漾假期」下午茶，有多款以夏日陽光及沙灘為主題的小食及甜品，賣相精緻。(酒店提供)

香港嘉里酒店與法國美容品牌PAUL & JOE BEAUTE攜手推出「海漾假期」下午茶，由7月4日至8月31日於酒店大堂茶座供應。

酒店行政總廚Michael Clinton及行政糕餅總廚Jérôme Husson特別以PAUL & JOE BEAUTE夏日必備身體護膚系列及皇牌產品為創作基本，加上仲夏氣息的陽光與海灘為襯托，打造各式造型精緻的鹹甜美點。

為喚起陽光假期的美好回憶，廚師特別設計了多款玩味十足的鹹點，先以清爽開胃的松葉蟹菊花啫喱喚醒味蕾，清甜松葉蟹配蘆筍茴香沙律、晶鑽乾烏魚子及熱情果醬，以奪目的海灘裝飾玻璃碗盛載，打卡必備；在迷你沙灘鏟上呈獻的P&J香炸薯球配魚子醬，一口薯球配香濃陳年康提芝士、香蔥及法式忌廉，大廚特以墨西哥辣椒提味，加上矜貴魚子醬，令人回味再三。

其他別緻小食包括細膩柔滑的鵝肝醬法式麵包配藍莓果醬、香煎黃鰭金槍魚配黑、青橄欖、伊比利亞火腿及無花果多士等。

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甜點方面亦盡顯無限巧思，散發活力氣息。蜜桃泡芙加入糖漬蜜桃、雲呢拿忌廉及紅莓啫喱，讓你甜入心扉；帶有調皮水手小貓標誌的車厘子開心果歌劇蛋糕配車厘子醬、忌廉慕絲則參照PAUL & JOE最新限量版啞緻清透蜜粉餅，為炎夏增添俏皮可愛感。

自家焗製的英式鬆餅更是特別以品牌經典標誌 – 菊花入饌，呈獻獨特的菊花及杏脯口味，加上法式果醬和忌廉，再呷一口青檸香茅洋甘菊冷泡茶，或升級加配的法國凱歌皇牌香檳 (188元/兩杯)，令夏日的下午茶時光的更加愜意黃美味難忘。

凡惠顧兩位用下午茶套餐，每位客人可分別獲贈一份PAUL & JOE美妝禮品(價值416元)、購物禮遇及唇膏換領券：

1.糖瓷防曬隔離乳SPF50+ PA++++ (色號隨機) 10ml

2.水凝透亮啫喱粉底霜S 1g

3.水凝糖瓷身體防曬乳00 SPF50+ PA++++ 5g

4.典雅瑰麗唇膏乙枝 (色號及款式隨機) 及 購物禮遇換領券 (需到PAUL & JOE BEAUTE K11 Art Mall或朗豪坊門市換領)

*禮品先到先得，送完即止。



香港嘉里酒店x PAUL & JOE BEAUTE「海漾假期」下午茶

日期： 7月4日起至8月31日

時間： 星期一至五：下午2時半至5時半 / 星期六、日及公眾假期：下午1時半至4時；下午4時15分至6時

價錢： 星期一至五 638元/兩位用、星期六、日及公眾假期 668元/兩位用(另加一)包括兩小時無限添飲咖啡或茶

地址：紅磡灣紅鸞道38號香港嘉里酒店1樓大堂茶座

電話：2252 5237

記者：招美寶