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【慶回歸】港鐵送免費年票搭車　今日MTR Mobile第二次抽獎

社會 13:00 2022/07/05

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熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

（MTR FB圖片）

為慶祝香港回歸25周年，港鐵透過應用程式「MTR Mobile」推出「一拍有獎」抽獎，將共送出7.5萬份獎品，包括港鐵全年免費車票。

由上周二（28日）起一連3個星期二，只要於下午2時至4時登入「MTR Mobile」，即可參加大抽獎，每次送出2.5萬份獎品，當中包括25張港鐵全年免費車票、其他車程優惠及電子禮券。未能獲獎的「MTR Mobile」用戶，亦可獲100分MTR積分。

MTR Mobile 一拍有獎抽獎時間

  • 第1次：2022年6月28日（星期二）下午2:00至4:00
  • 第2次：2022年7月5日（星期二）下午2:00至4:00
  • 第3次：2022年7月12日（星期二）下午2:00至4:00

獎品

  • 港鐵全年免費車票合共75份
  • 港鐵免費本地單程車程合共15,000份
  • 港鐵商場50元電子禮券合共6,000份
  • 港鐵車站商店20元電子禮券合共6,000份
  • 港鐵10元車費折扣優惠合共47,925份

港鐵提醒，每名登記用戶於每個抽獎日只限抽獎一次，於整個抽獎期內只可獲獎一次。若抽中獎品，得獎結果會即時於頁面公布，未能得獎的用戶亦會獲得100 MTR分以示感謝參與，並可繼續參加下次抽獎。

 

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責任編輯：余思嵐

 

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