【免檢疫通關】內地通關仍無期　商界倡「點對點」管理

▲ 深圳灣口岸。（ 陳靜儀攝）

香港與內地免檢疫通關，今年初曾經只是「一步之遙」，新特首李家超即將上台，香港與內地兩年多未能通關的局面，會否迎來突破？

熟悉中方消息人士表示，香港目前每天確診數字仍高達近2,000宗，還未到頂。內地正竭力動態清零，嚴防反彈。如此形勢，兩地短期內恢復免檢疫通關，並非易事，但可研究一些措施，方便兩地人員的往來，包括可否設「商務通道」，作「點對點」閉環式管理。

行政會議成員林健鋒接受本報專訪也指，香港持續兩年多未能與內地通關，商界是苦不堪言，亦無可避免影響本港融入國家發展大局、把握大灣區機遇的步伐，新政府上場後，要盡快與內地「點對點」免檢疫通關。

馬時亨：內地銀行戶口 難處理

林健鋒建議，首階段要設立配額制度，以大灣區作為起點，容許商務人士或有恩恤需要人士，往返內地。他舉例指，若商務人士前往東莞，要乘搭專車「點對點」往返，不可乘搭公共交通工具，期間亦只准停留指定地點；而各大商會可協助審批，核實申請人是否在內地有實質業務。他形容：「正所謂萬事起頭難，只要大家清楚明白通關的前提和條件，便能共同推動和創造有利條件。」

財經事務及庫務局前局長馬時亨亦向本報指，內地經濟與香港接軌，本港旅遊業等等，都要依靠內地，建議港府盡快與內地商討，先恢復有條件通關，設有配額，容許商界人士在港檢測陰性後，用「商務通道」方式，進入內地處理業務。

「我現在連自己在內地的戶口，究竟有多少錢，都不知道！又不能夠提款」馬時亨談及自己切身的苦況，他表示，由於未能進入內地，手上的ATM卡，又看不到戶口有多少錢，他認為，不少港人想返內地，處理內地銀行戶口事務，但礙於嚴格防疫措施，未能成行。他建議，可參考去年12月立法會選舉期間，在3個連接深圳的口岸設「邊境票站」的做法，讓內地銀行在口岸設辦事處，港人毋須過關，便可享用服務，這是利民便民。

「在港驛站」 減輕內地設施負擔

民建聯多名立法會議員，昨日視像約見候任醫務衞生局局長盧寵茂，特別提及該黨倡議的「在港驛站」方案，即讓有意赴內地的港人，在港進行閉環式檢疫。民建聯在會後表示，新政府將積極研究該黨建議。

該黨立法會議員陳恒鑌指，港人現時北上前，要先預約內地的「健康驛站」，作檢疫之用，但「一房難求」，該黨建議，港府可調撥部分社區隔離設施，改為「在港驛站」，讓有意北上市民，預先在站內進行閉環式檢疫，之後透過「閉環通道」，直接前往內地，這做法即可讓更多市民前往內地，同時減輕內地檢疫設施負擔，亦可降低跨境傳播風險。他指，「驛站」會採用符合國家要求的核酸檢測標準，邀請內地衞健委參與管理及監督工作，相關工作人員亦須接受閉環管理。（系列二‧完）

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記者：胡偉明