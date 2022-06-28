【街市AK】豬肉檔阿威被指加入黑社會+欠債　劉宋威感謝威威豬：令我有勇氣堅持下去

荃灣街市豬肉檔肉類分割員阿威（劉宋威）因被指長相貌似MIRROR成員AK（江𤒹生）的而成為全城熱話，可是樹大招風，人氣急升的阿威近日受到不少負面新聞纏身。

網絡上流傳阿威曾參與黑社會活動及欠債等消息，阿威發文澄清並表示正尋求法律意見。

【街市AK】荃灣豬肉檔阿威否認曾入黑社會 威威慰粉絲：搵師傅設計威威豬紋身

最新影片：曾展望專訪

劉宋威發文澄清

阿威於社交平台寫道：

【澄清聲明】

近日網絡流傳有關我的失實言論及報導，包括曾涉及毒品派對、參與黑社會活動以及欠債等，均屬捏造及嚴重失實的指控，本人在此澄清我絕對沒有牽涉上述事件。相關言論已超出我可接受的範圍，並對我及我的家庭構成傷害，我正尋求法律意見，並將採取進一步的法律行動。

事實上，從一開始接受媒體採訪，我已主動向大家分享自己熱愛舞獅表演及紋身藝術，只是別有用心的人不停翻出我的舊照片穿鑿附會、大肆渲染，進行網絡欺凌。對此，我深感無奈。

其實早前我已拍片澄清，而心裏也確實曾想過放棄，但威威豬及家人給予我很大的鼓勵，很多威威豬更親自到舖頭為我打氣並送上心意咭，令我有勇氣堅持下去。我會繼續做好自己，努力工作。

最後，藉此感謝威威豬及家人對我的支持，沒有你們就沒有我。

劉宋威

2022年6月27日