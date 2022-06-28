  • 30°C
香港時間 : 2022628日 (週二) 11:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【街市AK】豬肉檔阿威被指加入黑社會+欠債　劉宋威感謝威威豬：令我有勇氣堅持下去

娛樂 09:55 2022/06/28

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

荃灣街市豬肉檔肉類分割員阿威（劉宋威）發文澄清。

荃灣街市豬肉檔肉類分割員阿威（劉宋威）因被指長相貌似MIRROR成員AK（江𤒹生）的而成為全城熱話，可是樹大招風，人氣急升的阿威近日受到不少負面新聞纏身。

網絡上流傳阿威曾參與黑社會活動及欠債等消息，阿威發文澄清並表示正尋求法律意見。

【街市AK】荃灣豬肉檔阿威否認曾入黑社會　威威慰粉絲：搵師傅設計威威豬紋身

最新影片：曾展望專訪

劉宋威發文澄清

阿威於社交平台寫道：

【澄清聲明】

近日網絡流傳有關我的失實言論及報導，包括曾涉及毒品派對、參與黑社會活動以及欠債等，均屬捏造及嚴重失實的指控，本人在此澄清我絕對沒有牽涉上述事件。相關言論已超出我可接受的範圍，並對我及我的家庭構成傷害，我正尋求法律意見，並將採取進一步的法律行動。

事實上，從一開始接受媒體採訪，我已主動向大家分享自己熱愛舞獅表演及紋身藝術，只是別有用心的人不停翻出我的舊照片穿鑿附會、大肆渲染，進行網絡欺凌。對此，我深感無奈。

其實早前我已拍片澄清，而心裏也確實曾想過放棄，但威威豬及家人給予我很大的鼓勵，很多威威豬更親自到舖頭為我打氣並送上心意咭，令我有勇氣堅持下去。我會繼續做好自己，努力工作。

最後，藉此感謝威威豬及家人對我的支持，沒有你們就沒有我。

劉宋威
2022年6月27日

【街市AK】荃灣豬肉檔阿威被揭曾做傳銷　除罩與「御用奸人」李天翔撞樣？

    點擊圖片放大
    +6
    +5

阿威走紅

火速走紅的阿威現時接下不少廣告且擁有應援團，很多網民也對他的背景大感好奇，紛紛進行「起底」，日前就有網民在討論區中上載Facebook截圖，更留言指威威曾加入黑社會。

被起底

另外，有傳阿威在2017年疑做騙人的工作，在網上流傳於2017年他在社交網發布過一篇帖文，更附上他的卡片及疑似招募人搵快錢的廣告，估計阿威曾做傳銷員，當中寫道：「有冇朋友想喺唔影響正職嘅情況下每月賺多1萬至5萬？」。

而且列明應徵者需要溝通能力良好、懂得使用FB和WeChat、工作2年或以上和目標明確。

對此，阿威透過同事回覆表示於2017年經朋友介紹兼職賣美容產品，但做了數月後，發覺不太適合，就沒有再繼續做了，並指當時只是兼職性質，工作了很短時間。而且他亦強調絕對沒有做過任何騙人的工作，指事件完全失實。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【街市AK】荃灣豬肉檔阿威否認曾入黑社會　威威慰粉絲：搵師傅設計威威豬紋身
10:05 2022/06/17
【街市AK】荃灣豬肉檔阿威否認曾入黑社會　威威慰粉絲：搵師傅設計威威豬紋身
【街市AK】荃灣豬肉檔阿威被揭曾做傳銷　除罩與「御用奸人」李天翔撞樣？
11:25 2022/06/10
【街市AK】荃灣豬肉檔阿威被揭曾做傳銷　除罩與「御用奸人」李天翔撞樣？
【街市AK】荃灣肉檔阿威與逾百粉絲見面慶生　威威有意進軍娛圈拍戲
18:18 2022/06/05
【街市AK】荃灣肉檔阿威與逾百粉絲見面慶生　威威有意進軍娛圈拍戲

你可能感興趣

【街市AK】荃灣豬肉檔阿威否認曾入黑社會　威威慰粉絲：搵師傅設計威威豬紋身
10:05 2022/06/17
【街市AK】荃灣豬肉檔阿威否認曾入黑社會　威威慰粉絲：搵師傅設計威威豬紋身
【街市AK】荃灣豬肉檔阿威被揭曾做傳銷　除罩與「御用奸人」李天翔撞樣？
11:25 2022/06/10
【街市AK】荃灣豬肉檔阿威被揭曾做傳銷　除罩與「御用奸人」李天翔撞樣？
【街市AK】荃灣肉檔阿威與逾百粉絲見面慶生　威威有意進軍娛圈拍戲
18:18 2022/06/05
【街市AK】荃灣肉檔阿威與逾百粉絲見面慶生　威威有意進軍娛圈拍戲
劉宋威 娛樂人物職業 Mirror 街市 江𤒹生 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

【紓緩童路】13歲獨生愛女肺癌病逝7年　港爸從不拜祭突收父親節咭嚎哭
18:58 2022/06/23
【紓緩童路】13歲獨生愛女肺癌病逝7年　港爸從不拜祭突收父親節咭嚎哭
【明星育兒】16歲陳是知讀國際學校作風洋化穿比堅尼出海　吳君如朋友式教女面對反叛期
12:32 2022/06/27
【明星育兒】16歲陳是知讀國際學校作風洋化穿比堅尼出海　吳君如朋友式教女面對反叛期
【娛圈喜訊】準新郎黃嘉樂過大禮　多謝林子善鄭世豪等好兄弟幫手
09:40 2022/06/27
【娛圈喜訊】準新郎黃嘉樂過大禮　多謝林子善鄭世豪等好兄弟幫手