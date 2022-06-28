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【即將卸任】林鄭月娥期待習近平重要講話　社交平台將於6月30日結束　

社會 10:04 2022/06/28

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(林鄭月娥 FB)

行政長官林鄭月娥今日（28日）在社交平台表示，在這裡發布了超過600則帖文的「臉書」帳號亦將於6月30日結束。藉着這最後一則帖文，在此多謝每一位留意我帖文的市民和不少留言分享感受的讀者。

她指，位於添馬政府總部的行政長官辦公室和屬法定古蹟的禮賓府是我這五年來工作和生活的地方，這裏的同事一直支持着我緊湊的工作節奏，安排我的會議、活動、宴請、起居飲食、保安等，勞心勞力。離別在即，大家都感覺有點不捨。

她又稱，香港回歸祖國25周年的重大日子，國家主席習近平將出席慶祝大會暨特區第六屆政府就職典禮，彰顯中央對特區的重視和關懷。近日在接受傳媒訪問，總結任內工作時，表示習主席五年前在港的重要講話，是面對嚴峻挑戰時的信心依靠；現在香港由亂轉治，重回「一國兩制」正確軌道，期待習主席在慶祝香港回歸祖國25周年之際的重要講話，為特區指明方向，助港再上新征程。

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責任編輯：余思嵐

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