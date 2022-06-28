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【香港抽水王】林作聲稱獲知陳凱琳胞弟DNA　表示：可以放下心頭大石

娛樂 11:23 2022/06/28

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「抽水王」林作因為見陳凱琳（Grace）的胞弟Derek於父親節貼出與爸爸的合照，提起Derek一直被質疑有印巴血統的傳言。林作更揚言願意拿出早前在鍾培生百萬擂台上得到的100萬，向Derek發出挑戰，要求陳氏父子驗DNA證親生關係。

事件擾攘數日，林作獲媽媽王莉妮加碼一千萬。後來Derek表示離開香港，林作知道此事後曾稱願意終結此驗DNA認親話題。

可是言猶在耳，林作又再「死咬唔放」，於昨晚（6月28日）表示獲爆料人告知Derek的DNA！

最新影片推介：曾展望專訪

獲匿名人士爆料

林作先借事件宣傳自己的專頁，他表示：「除非到今晚9點，這個post有兩千個like，及IG及FB Page followers到45K，本人才會考慮公開一旦獲得的任何結果。今晚9點見。」

他上載一張文字圖片，表明是「終極震撼」：

本人今早收到匿名人士爆料,表示掌握 Derek DNA 資料。一般來說，網民亂搵我，本人不會理會。但此人信誓旦旦，並提供了自己的一些身份資訊，表示自己於某間醫學公司任職。

他表示，不需要浪費一千萬，只需要幾萬元就可以獲得資訊。由於本人半信半疑，需要些許時間過濾，本人將會在今晚 9點公開對方的論點。

由於我必須保障人安全(雖然都係假 account)，本人不會公 開對話內容。本人僅僅會公開基因來源及問問大家意見。由於對方表明並無父親基因, 所以放心，不會有任何親子鑒定的可能性。 但可能足以做基因成份比較，例如血統來源。

他又表示自己已表示事件告一段落也無意令 Derek離港,「即使本人得知事實,本人也決定得個知字，保障對方，僅僅滿足自己好奇心」。

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林作：我都廢事話你地知

直至昨晚約10時半，林作指爆料人聲稱曾在DNA公司工作，曾與陳凱琳（Grace）合作、Grace與Derek也有做測試，「而Derek的基因，足夠可以測試是多少%屬於哪裡的血統」。

不過，林作表明不會公開：「我最多自己知道結果，自己爽就好。確實，關你地鬼事，我都廢事話你地知。本來打算與民同樂，揭開真相，令一眾同我一樣頂癮多年嘅人可以放下心頭大石。依家，唯有我自己happy。」

但他強調消息由假帳號發出、自己與該公司沒有任何關係。

後來假帳號最終也消失，因此他最後寫道：「最新備註：假account 剛剛已消失，估計害怕本人揭發。Oh well，無論如何，真真假假，都沒意思了，人去樓空，大家move on吧。」

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網民：次次都咁多藉口

對於林作未有公開接收到的消息，有網民表示也很想得知，又有網民批評他充滿藉口，「可以告訴支持你的人知道嗎？」、「自編，自導，自演……高手」、「已經悶了，看下like的人就知」、「挑起人哋條引然後又唔講，罪大惡極的！」、「咪咁自私，share比（畀）fans知啦！」、「次次都咁多藉口」。

撰文 : TOPick柴犬出動

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