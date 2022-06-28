【香港小姐2022】林卓錡透露減掉4KG迎戰　「女版曾比特」Astrid入圍接受髮型改造

▲ 候選佳麗接受髮型改造！

TVB舉辦的《香港小姐2022競選》經過三輪面試後，共有20位佳麗入圍。今日（6月28日）部分入圍今屆香港小姐的候選佳麗，分批到銅鑼灣及又一城髮型屋，接受形象改造，早前一直被視為大熱之一的連詩雅師妹刑慧敏、林俊賢女兒林卓錡同樣成功入圍。

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【香港小姐2022】邢慧敏林卓錡殺入第三輪面試 有佳麗驚青緊張腳震【多圖】

林卓錡透露減掉4KG

當中刑慧敏穿上泰山裝襯牛仔褲，林卓錡則以一身貼身短裙手拿名牌袋配搭波鞋現身，留有一頭長髮的她，被問到會否想剪短頭髮，她表示希望可以修剪開叉髮尾，若剪短也沒所謂。

對於能夠成功入圍，林卓錡指收到消息時很開心，但隨後開始緊張 。至於問到如何準備賽事，她透露會做運動及吃得清淡，並表示近日已經成功減掉4KG。

何詩琪不慎露Bra

由英國回港姐的何詩琪（Maggie），穿上白色裙手拿名牌袋上陣，不過由於領口太闊不慎露Bra，同樣留有一頭長髮的她，指不介意剪短，交由造型師決定，亦表示會努力做Gym，望可增肌。「大眼妹」王子蝶（Gabrielle）則再次穿上第二輪面試時的白色套裝裙戰衣，以行政Look亮相，打扮斯文。

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「女版曾比特」Astrid入圍好意外

另外，同樣由美國返港的楊溢（Stacia）、許子萱Cecca、曾參選亞姐的張靜婷（Janice）、由郭秀雲提名的梁家琪（Khaki）則穿上露肩裝配以貼身短裙現身。

至於一直甚有話題的「女版曾比特」Astrid亦有份入圍，更穿上一身綠色吊帶裙亮相，其他佳麗還有Yohana、陳瑞菱、Cherry、張可欣（Naomi） 、穿上休閒服裝上陣的Christy以及「翻版孫藝珍」梁超怡。

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記者：游艾維