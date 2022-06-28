【二代疫苗】崔俊明料最快第三季有二代疫苗供港　已打三針者可再打一針

▲ 香港醫院藥劑師學會會長崔俊明。（資料圖片）

美國藥廠莫德納Moderna商業疫苗高級副總裁Patrick Bergstedt 接受《南華早報》訪問時，指正爭取香港當局監管批准，最快今年第4季提供800萬劑，針對Omicron變種病毒的新冠疫苗。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨指，港府暫時沒有收到有關第二代疫苗的認可申請。即看：【下一頁】

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今早（28日）在電台節目指，二代疫苗是針對Omicron變種病毒，除藥廠莫德納外，美國藥廠輝瑞亦正與港府商討，或可最快第三季就可將有關疫苗供港。

不過，他說藥廠仍未公布第二代疫苗的安全數據，相信正等待世衞批核二代疫苗的病毒株型，認為港府可選擇分期購入疫苗，亦可考慮購買目前正在研發的復必泰二代疫苗。

因為藥廠等待世衞批核二代疫苗的病毒株型，因為輝瑞有兩款疫苗,包括是針對原始病毒株型加Omicron的疫苗，以及只針對Omicron的疫苗，而莫德納的二代疫苗是針對原始病毒株型加Omicron的疫苗。

被問到新一代疫苗是否可有效應付新的變種病毒，他表示由於藥廠是針對Omicron變種病毒BA.1，暫只有輝瑞的二代疫苗數據顯示可以對抗BA.4或BA.5：

就算打入去身體（注射疫苗）是BA.1，亦會有相互的免疫，製造的細菌亦可以對付BA.4或BA.5，但效能未必太高，所以世衞就要決定疫苗中的病毒株型。

他引述輝瑞的研究數據指，未曾接種新冠疫苗的市民要接種三劑二代疫苗，才能應對Omicron變種病毒，而已打兩針或三針的人士就可以再打一劑二代疫苗，以加強保障。

數據顯示兩針疫苗是無效應對Omicron變種病毒。

他又認為莫德納及輝瑞均屬相同的mRNA技術平台，認為如可有來自內地的第二代滅活疫苗，讓市民有得選擇是最好，而溝針製造抗體能力也會高一點。

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記者：郭詩詩