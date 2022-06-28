【通關之路】旅行社業界冀放寬檢疫　建議「3天酒店4天家居」

逾兩年疫情令本港與內地無法正常通關，不但旅客近乎「清零」，亦令飲食及零售業損失以百億元計的收益，業界紛紛建議港府盡快通關及放寬檢疫期。

仍封關 不利旅遊城市形象

現時入境本港不論旅客或港人，必須7天強制酒店檢疫。東瀛遊執行董事禤國全表示，兩年多的封關已經令公司最長27周零生意，虧蝕3億，員工由高峰600名大減至160人；檢疫增加外遊的時間及金錢成本，令港人外遊意慾大減，他期望可盡快免檢通關，而本港可先放寬讓港人或旅客抵港，只需3天酒店及4天家居檢疫，他指現時海外多國已開放國境，本港仍封關相信不利於維持旅遊城市的形象，業界亦難維持生計。

飲食業界在封關兩年多期間，收益亦大幅下挫。香港餐務管理協會主席楊位醒稱，自內地旅客停止訪港後，業界每年損失1,016億至1,524億生意額，佔業界8成收益，只要與內地全面通關，楊相信內地旅客人數重回疫情前6成水平，業界每年最少可多賺600億元。

貨運業：將港優勢拱手相讓

立法會批發及零售界議員邵家輝指，疫情爆發前業界生意額三分之一來自旅客，當中80%為內地人，他以本月零售業銷貨額302億元為例，內地旅客訪港可額外為業界增加約121億收益，強調內地旅客佔本地零售業生意份額大，與內地通關有必要。

目前各口岸實施跨境貨車入境嚴格，司機須持24小時無染疫證明及做核酸檢測等。香港陸路客貨運輸業議會主席蔣志偉稱，措施令不少司機失業，由高峰期每日2.2萬架次出入境，至目前僅約7,000架次。不少貨主已直接在內地空運，或改到鄰近轉口港如新加坡，而近月蘋果公司在內地生產的貨品不再由陸路運到香港機場轉口，批評通關限制是將本港優勢「拱手相讓別人」。

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記者：陳麗娜