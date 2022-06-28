【好人好事】單車手荃灣撞車後失知覺　好心學牌司機停車陪伴召救護車

▲ 單車發生意外，車手昏迷，幸得路過學牌司機相助。

救人如救火，能否挽回一條人命，往往在於分秒之間。日前一名踩單車的市民，在荃灣墳場附近迴旋處發生交通意外，而受傷的單車手更一度神志不清。所幸其後碰巧有學牌車路過，而好心的「學神」司機則停車致電報警及召喚救護車，並一直陪同傷者直至救護車抵達。

不過，該好心「學神」卻沒有留下任何聯絡電話。傷者妻子就發文尋找恩人。她指，受傷的丈夫直到救護車來到，才有知覺，並聽到教車師傅對恩人說「你用咗成堂學車時間幫佢報警」。對於學車司機的救人義舉，傷者妻子表示非常感謝，希望找到對方，賠償對方因救人而損失的一堂學車錢。

危難時刻，往往能夠展現人性光輝。有女網民在香港突發事故報料區發文，表示要尋找一名6月26日早上10點15分，在荃灣墳場附近迴旋處學車的司機。原來發文者的丈夫當日踩單車在該處「炒車」受傷，幸得對方幫忙報警，才能被及時送院治理。

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她又指，當時丈夫「斷咗片，即係炒車之後佢都唔唔知發生乜嘢事」。到恢復知覺時，「已經有救護車嚟咗」。而當時丈夫聽到一個教車師傅說「你用咗成堂學車時間幫佢報警，仲等埋救護車嚟」。根據這一線索，他們得知恩人是當時經過的一名學牌司機。傷者的妻子在帖文中表示，「真係非常多謝你！」

傷者妻子又表示，希望能聯絡恩人，「我想直接多謝你！而且俾返一堂學車錢俾你！非常感謝！ 」；又祝對方「一take pass（考車合格）! 平安！」

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帖文引來數千網民讚好，不少人更留言集氣祝該名好心學神「一take pass」。此外，亦有人表示。「香港原来仲有唔少好人」；「香港人好有愛」；「呢位師兄值得擁有車牌，因為佢有真正既駕駛者態度！」；「相信呢位好心人將來揸車一定會奉公守法，是一位好司機。」

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責任編輯：王明芳