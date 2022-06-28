【試當真】2022校花校草選舉正式啟動　羅家英李麗珍校服Look拍片宣傳

由游學修、許賢及蘇致豪主理的YouTube頻道「試當真」花臣層出不窮，昨晚上架的新片找來羅家英與李麗珍扮演校花、校草，同時宣布舉行《校花校草2022》活動，接受13歲以上的學生報名，由全民投選出心目中的校花校草。

是次的宣傳片找來家英哥及昔日女神李麗珍擔大旗，家英哥更一人分飾四角，而李麗珍則換上校服扮學生妹，勾起不少觀眾的青春回憶。

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昨晚上架的「試映劇場」《校花校草2022》，由倪安慈與林家熙（Locker）帶出演藝圈的斷層問題，打開電視來來去去都是「當紅偶像」羅家英，家英哥在影片中分飾四角，包括槍手、孖生兄弟、歌手及校草，片中還在「試當真」的陳苡臻、《全民造星IV》的黃敏蕎、《教束》的唐浩然等，昔日女神李麗珍在片尾驚喜現身，對著家英哥謂：「你都可以係校草，點解我唔可以係校花！」

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為了解決這個演藝圈斷層的問題，發掘更多有潛質的新人入行，「試當真」宣布聯同叱咤903商業二台、YouTube頻道JFFT及Yes!，啟動《校花校草2022：從現在 發掘未來》，除了接受一眾在學學生參加，還呼籲大家踴躍舉報身邊「潛力股」參加，同學仔願意參與，並成功入圍首輪，「舉報者」將獲得獎金鼓勵。

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試當真認為演藝圈出現斷層，青黃不接其中一個原因，所以希望可以試下踏出第一步，發掘和栽培年青人，是次《校花校草2022》歡迎所有中學生及大專生報名，甚至可以舉報無膽但有條件的同學仔，同學仔受邀參加，並成功入圍首輪，舉報的人有五百元獎金。

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校花校草賽制



賽制方面，試當真繼續打破傳統，整個比賽不存在任何評判，所有參賽者去留均100%由觀眾決定，由第一輪「Fo毛」（NTR持有人）票選30強開始，及至之後每一輪比賽讓所有觀眾一起投票，均100%由觀眾主導，選出他們最喜愛的校花校草。

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演出項目方面，試當真表示將不設框架，沒有規定特定表演，參賽者都是在學素人，沒有才藝也是正常，只要有觀眾緣、有潛質，成功被票選跑出，琢磨參賽者發光發亮的責任，就落在試當真身上。脫穎而出的校花校草，將簽約成為試當真藝人，並度身訂造名師團隊培圳計劃，先選秀後琢磨，逐步成為專業藝人。

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試當真《校花校草2022》報名由即日起至7月18日前，凡年滿13歲、持有有效香港永久性居民身份證及香港各中學或大專院校全日制學生（歡迎應屆DSE學生）便可以報名。8月試當真會公布入圍的校花校草，然後首輪由試當真會員「Fo毛」選出15男15女。

進入第二輪後，30位校花校草會進行直播，接受所有觀眾投票選出20強，入圍的校花校草將參與一連兩個月試當真、叱咤903及其他平台的節目與演出。每週由觀眾投票淘汰1男1女，直至校花校草誕生！