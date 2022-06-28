【收回言論】何栢良收回評價陳肇始抗疫表現言論　強調無將護士專業與政府表現拉上關係

▲ 港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

港大感染及傳染病中心總監何栢良早前於商台節目《在晴朗的一天出發》中，曾點名批評護士出身的食衞局局長陳肇始掌握疫情資訊和指揮慢，令本港「傷亡慘重」。22間護理專業團體昨日（27日）發表聯合聲明，批評有關言論是刻意踐踏護士專業能力，強烈要求他向護理界道歉及大眾道歉。何栢良今早（28日）於同一節目中回應事件，強調沒想過要將護士專業與政府表現拉上關係，決定收回有關言論，冀事件可告一段落。

有關聲明提到，何栢良把抗疫失效的責任推卸在一個官員身上，莽判是因為陳肇始的專業背景和知識，又批評其認為「護士未能在醫療健康系統作領導」的觀點是嚴重過時，亦極度偏頗，指有關言論意圖蒙騙市民大 眾，刻意踐踏護士的專業能力。

聲明強調，今日的護士是多專業醫療團隊的中堅份子，在醫療系統的不同範疇中已能獨當一面。而香港的醫療健康服務能達致國際水平，是有賴多專業醫護團隊成員的配合和努力。

聲明說，在整個抗疫行動中，陳肇始不是孤身作戰，而是得到很多專家支持， 他們毫不吝嗇地提供專業意見，予陳肇始及其團隊參考和訂定抗疫方案，加上各政府部門的配合，攜手同心抗疫。而過去兩年多，護士日以繼夜地照顧新冠病人，護士不眠不休到社區為市 民採集樣本、執行防疫注射，批評何栢良製造醫護團隊的互相猜忌，挑起及煽惑市民對整個醫療團隊的反感情緒，令人齒冷，令市民大眾深受其害，強烈要求他向護理界及市民大眾道歉。

護協主席源志敏今早在何栢良收回言論前在同一節目中指，香港言論自由，任何人也可以批評公職人員是否稱職，但不能單以其出身背景就下定論，形容何栢良的言論傷害了整個香港護理界，希望其收回有關言論：

佢（何栢良）個邏輯等於話局長（陳肇始）係一個女士所以做得唔好一樣，咪好似以前話人黑五類咁？

何栢良在電台回應事件時，指事件是一個誤會，強調從沒意圖將問責官員與護理專業拉在一起，當日或言論不清而引起爭議，決定收回涉及言論，希望回應後事件可以告終，希望可以日後可以聚焦疫情下社會如何，並提供有關意見予市民：

我當天無、今天無、將來都無將護士專業與政府表現拉上因果關係，如果那句說話講得不清楚或引致誤會，我希望可以解決這件事，我提到陳局長是護士那句說話，我收返。我一向與護士及其他專業人士有很多合作，都明白不論是抗疫或只是普通看病人，都涉及跨團隊共同處理，各自醫護人員有各自的角色。至於政府的表現方面，毫無疑問不是個別一個人負全責，但每個人有應要承擔的責任，政府整體表現是怎樣，大家都看在眼裡。

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記者：郭詩詩