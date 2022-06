【提名女主角】APA資優生曾屢獲獎學金　黃婉華競逐劇場獎：繼續做喜歡嘅事

第13屆香港小劇場獎公布了候選名單,其中曾於TVB劇《金宵大廈2》演出的黃婉華(Franchesca)入圍了最佳女主角,可喜可賀!

畢業於香港演藝學院的黃婉華現年32歲,曾屢獲演藝獎學金的她熱愛演戲,努力多時的她終獲認可,並與彭思硯和高棋炘一同獲得提名。

提名最佳女主角

黃婉華於社交平台寫道:

恭喜你呀 @midapang, you shine like a diamond on stage girl, 你真係實至名歸,好開心可以同你同埋高棋一齊獲提名 🙌🏼⁣

⁣

我都好好好開心可以憑《每一件美好的事》獲最佳女主角提名,真係真係無諗過!

前幾個月,當我嘅世界係到打緊仗嘅時候,突然收到提名呢個消息,我係唔太識得反應,一. 無諗過,二. 當時開心唔到。

不過確實比咗好大鼓勵我,開心大家appreciate 我用心演出講故事,同埋呢個演出對我黎講係好特別,因為呢個戲令我更加清楚自己點解想做一個演員,同埋想做一個點樣嘅演員。喺呢個咁混亂同埋荒誕嘅世界,我唔能夠好似做醫生律師咁樣去為呢個世界做一啲即時嘅改變,但係我可以講故事去令人思考,帶比人心靈一啲安慰或者鼓勵。所以呢個提名來得真係好及時,提醒我能夠繼續做自己喜歡嘅事已經係一件美好的事,我又點能夠放棄呢!⁣

恭喜所有獲提名同埋獲獎嘅劇場人,加油!

⁣

我而家喺登機閘口準備出發放冒險一個月,一個月之後香港劇場見!☺️