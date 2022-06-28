【提名女主角】APA資優生曾屢獲獎學金　黃婉華競逐劇場獎：繼續做喜歡嘅事

▲ 曾演出TVB劇《金宵大廈2》的黃婉華（Franchesca）入圍「第13屆香港小劇場獎」最佳女主角。

第13屆香港小劇場獎公布了候選名單，其中曾於TVB劇《金宵大廈2》演出的黃婉華（Franchesca）入圍了最佳女主角，可喜可賀！

畢業於香港演藝學院的黃婉華現年32歲，曾屢獲演藝獎學金的她熱愛演戲，努力多時的她終獲認可，並與彭思硯和高棋炘一同獲得提名。

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提名最佳女主角

黃婉華於社交平台寫道：

恭喜你呀 @midapang, you shine like a diamond on stage girl, 你真係實至名歸，好開心可以同你同埋高棋一齊獲提名 🙌🏼⁣

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我都好好好開心可以憑《每一件美好的事》獲最佳女主角提名，真係真係無諗過！

前幾個月，當我嘅世界係到打緊仗嘅時候，突然收到提名呢個消息，我係唔太識得反應，一. 無諗過，二. 當時開心唔到。

不過確實比咗好大鼓勵我，開心大家appreciate 我用心演出講故事，同埋呢個演出對我黎講係好特別，因為呢個戲令我更加清楚自己點解想做一個演員，同埋想做一個點樣嘅演員。喺呢個咁混亂同埋荒誕嘅世界，我唔能夠好似做醫生律師咁樣去為呢個世界做一啲即時嘅改變，但係我可以講故事去令人思考，帶比人心靈一啲安慰或者鼓勵。所以呢個提名來得真係好及時，提醒我能夠繼續做自己喜歡嘅事已經係一件美好的事，我又點能夠放棄呢！⁣

恭喜所有獲提名同埋獲獎嘅劇場人，加油！

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我而家喺登機閘口準備出發放冒險一個月，一個月之後香港劇場見！☺️

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APA資優生

出生於加拿大的黃婉華曾兩度回流返港，她在2012年畢業於加拿大卡加里大學，獲得市場學學士學位。之後，黃婉華回港修讀戲劇，在2019年於香港演藝學院戲劇學院獲戲劇藝術學士（榮譽）學位。

她曾3度獲得「滙豐香港獎學金」、「積家獎學基金」、「傑出演員獎——我自在江湖」、「學院獎——傑出學生獎」及「校長獎——學生優秀大獎」等獎項，實力不凡。