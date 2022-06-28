【男神時裝騷】梁朝偉60歲日本慶生捧老友時裝騷 山本耀司邀一代神級男演員行Catwalk
休閒消費 13:42 2022/06/28
話說日前香港影帝梁朝偉為慶祝60歲生日，身在日本的他除了在當地慶生，更抽空出席睇日本時裝界殿堂級大師山本耀司主理的YOHJI YAMAMOTO的時裝騷，就知山本耀司地位係幾咁崇高。
而今次時裝騷在其東京青山總店舉行，除了搞線上直播，更請來大澤隆夫、伊藤英明、要潤、遠藤憲一、龍星亮等多位日本男神級演員擔任模特兒！
如果作為鏡粉（MIRROR粉絲的暱稱），都會留意到姜濤在其MV或表演時都會穿上的衣服，就知道呢位日本大師山本耀司擅長黑色美學，多年來俘虜唔少全球時裝界人士，查實上季（FW22）已請來《孤獨的美食家》（孤独のグルメ）松重豐驚喜現身造成唔少回響，食髓知味的山本耀司今次請來多位型男上陣，位位都出道至少10年以上，難得位位依舊保持最佳狀態，拍得住當初出道時，只係咁多年經歷令到佢哋更有魅力！
▼點擊圖片放大
+4
+3
其中不得不提，1995年憑電視劇《等你說愛我》（星の金貨）同另一型男竹野內豐爭奪啞女酒井法子的大澤隆夫，另外亦唔少得憑《海猿》而紅爆中港台的伊藤英明，行完騷後伊藤英明更表示：「這是我第一次走騷，很好玩！」，隨即向在場工作人員與山本耀司致謝。至對於自細睇日劇大嘅粉絲嚟講，簡直可以話回憶返晒來！
記者：黃鑑江