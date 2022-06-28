關於三伏天灸的9件事　陳少白醫師

捉緊冬病夏治時機



每年6月、7月就會聽到不少關注健康的朋友進行三伏天灸，更必須在指定日期進行多次，不少人更說其對鼻敏感特別有效……到底甚麼是三伏天灸？哪些人又可以做天灸？又有沒有食療可配合？今天就跟大家一起拆解關於三伏天灸的9件事！

1.甚麼是三伏天灸？

三伏天，即是一年中陽氣最旺盛的日子。而在此時以中藥敷貼，刺激指定穴位，則可提升免疫力、平衡陰陽、疏通經絡、調理臟腑，達到冬病夏治之效。所謂冬病夏治，則是於夏天治療一些冬天常發，以陽虛陰寒為主的疾病，以達到減輕冬天發病的機會，三伏天灸正正是冬病夏治為依據。加上，三伏是人體一年陽氣最旺盛之時，出汗多，消耗大，容易令身體耗氣傷陰，故在此時更應以中藥養生。



2.三伏天灸的功效如何？

三伏天灸療法主要適用於3類疾病，包括：



- 呼吸類

鼻敏感、哮喘、慢性咳嗽、易患感冒者



- 婦科類

痛經、月經不調

- 消化類

消化不良、虛寒性胃痛、慢性胃腸炎



3. 今年何時是三伏天？

初伏 ：2022年7月15日至18日

中伏 ：2022年7月25日至27日

末伏 ：2022年8月15日至17日



4. 三伏天灸治療如何進行？

醫師一般每次會敷貼5至8個穴位，所選穴位會跟據患者體質而定，成人大約敷貼2至3小時，小童則1至2小時，同樣視乎體質及皮膚狀況而定。



5.哪些人不適合做天灸？

孕婦、3歲以下的嬰幼兒、患有高血壓、心臟病、皮膚嚴重過敏、陰虛火旺或身體虛弱者，均不適宜進行天灸。此外，發燒、感冒咽痛者亦應於病癒後再進行三伏天灸。



6.有甚麼湯水可配合天灸？

中醫師推介以下的幾款湯水，多能清熱生津，有消暑之用。如能配合三伏天灸服用，則效果更佳。



馬蹄椰子紅蘿蔔排骨消暑湯

材料：馬蹄12両、椰子1個、紅蘿蔔1條、排骨半斤、蜜棗2粒、薑2片

作用：馬蹄能化痰明目、清熱生津，具消積的功效。椰子入胃、脾、大腸經，有益氣生津之效。紅蘿蔔性平，健脾消食、下氣寬中，並有化痰之效。



紅蘿蔔馬蹄麥冬水

材料：馬蹄12両、紅蘿蔔1條、麥冬1両.

作用：馬蹄同時可涼血解毒，舒肝明目、利氣通化。紅蘿蔔清熱解毒。麥冬益胃生津、清熱潤燥、養陰清心，除煩安神。



三豆消暑湯

材料：赤小豆半両，綠豆半両，黑豆半両，冰糖適量

作用：赤小豆利水除濕，消腫解毒。綠豆清熱解毒，消暑利尿。黑豆養陰補氣、滋補明目、祛風防熱。



7.可以在三伏天以外做天灸嗎？

選擇在三伏天進行天灸，是為了配合氣候、人體、中醫藥等多方因素，以達到冬病夏治的效果。人體在全年最炎熱的日子，腠理開泄，藥物容易經皮膚吸收進入穴位經絡，達至溫經散寒，增強抵抗病力，改善慢性疾病等作用。故此，單單用藥，未必能做到三伏天灸的療效。



8. 天灸有哪些常見反應？

反應因人而異，部分人在敷貼天灸藥物期間，會感到皮膚刺癢、紅腫、發熱、灼痛。少數人更會起水泡，不過這是都是人體吸收藥物後的反應。但切忌刺穿水泡，如情況有異，請向有關醫師查詢。



9. 三伏天期間有甚麼要注意？

忌 吃生冷寒涼食品：不少人喜歡在炎炎夏日（特別是最熱的三伏天）吃冷涼的食物、凍飲，不過在中醫學角度，炎夏進食寒涼食品對身體無益。



宜 多喝熱飲：為了幫助出汗，達至發汗解表、疏通表裡，故宜多喝熱水、熱湯及熱茶。



忌 長時間涼冷氣：應避免長時間躲在溫度較低的冷氣間



宜 適度調節室內溫度：善用風扇及空調，要避免以風扇直吹身體，以免寒氣入體。

位元堂註冊中醫師陳少白提供



(特約)