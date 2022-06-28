【東張西望】馬鞍山現垃圾屋雜物堆積如山　住戶睡門口疑走廊倒尿鄰居苦不堪言

▲ 馬鞍山住戶家中雜物堆積如山：睡門口疑走廊倒尿，鄰居苦不堪言。

馬鞍山某屋苑内近日出現「垃圾屋」，戶主為一名年約60歲獨居男士，家中雜物堆積至天花板，連鐵閘也無法關上。《東張西望》昨日（27日）對此進行追蹤報道，鄰居力數垃圾屋戶主滋擾行為，包括住戶睡門口疑走廊倒尿鄰，居苦不堪言。

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報道指，該名男戶主每日從垃圾房中執垃圾，並拖到自家門前處理，再將物件堆入家中。經過此10多年習慣，屋内已全被塞滿，如相片可見，單位門框掛一把雨傘、門口堆有飲料樽、調味料、木板，還有疑似搓手液等物件。在無絲毫可入住空間情況下，男戶主習慣依然不變，不僅選擇睡在門口走廊，還開始擴展領地，走廊處也開始有雜物囤積。

鄰居多年投訴不果

恐怖鄰居長年於垃圾房「尋寳」，令其他住戶都不敢再將垃圾棄於垃圾房。同時，由於涉事單位雜物長期堆積，衛生條件惡劣，導致附近鄰居長期受到蟑螂及異味滋擾。面對蟑螂四處爬行，鄰居只能不停噴殺蟲水預防。即使已向管理處投訴，但問題至今仍未解決。

《東張西望》訪問鄰居鄭太，她表示，該男戶主不但有雜物堆積習慣，更會在走廊倒落疑似尿液的黃色液體，散發一股酸臭味。鄰居陳太更表示，男戶主曾在屋内燒紙屑。然而在堆滿雜物環境下生火，很有可能釀成嚴重火災。

此外，記者在現場還見涉事單位門前貼出「告示」，顯示男戶主自稱精神有問題，患有嚴重情緒病，要到威爾斯親王專科醫院看病。鄰居稱，曾向該男戶主勸諭，卻得到回應指這是「生活風格」，言下之意即是不會改變。

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堆積成癮屬病態行為

儲物習慣嚴重影響鄰居生活，已屬於患上囤積病。根據本港法例第132章《公眾衞生及市政條例》 第12(1)(e)條 ，從任何處所發出塵埃、煙霧或臭氣，其方式已足以構成妨擾。

另外，美國《精神疾病診斷手冊與統計手冊》將此囤積行爲歸類為強迫症，列為精神疾病。常見於老年、喪偶者。患者會積存看似無用的單張、膠樽等，也有人純粹害怕丟東西，進而演變成過量且混亂地儲物，雜物堆積如山。

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責任編輯：羅嘉欣