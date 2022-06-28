【5000元消費券】點解選用八達通卡? 超過15萬個消費點　仲可享用交通補貼同獎賞優惠！

「轉好唔定唔轉好？」第二期消費券將於8月發放，不少人都心思思想趁第二輪消費券發放前把握機會轉用另一個更方便、更「易用」支付工具。提提你，無論選擇任何支付工具，消費券合資格消費並不包括個人用戶轉帳，過數至個人戶口或以個人帳號作收款平台的店舖，都不屬於合資格消費！所以識揀，一定是以領取最方便、消費點要多又可用於網店，兼可享有最多著數為首選！而八達通卡就可以同時滿足以上3個要求。



全港逾15萬個消費點任你買 加卡入手機更方便



還在計劃你的消費大計？轉用八達通卡就可以免除煩惱！因為八達通卡的消費點已擴至全港超過15萬個交通、餐飲同零售商，除食肆、戲院、商場外、就連各大網店如HKTVmall、百佳、豐澤、百老匯、YOHO等等都用得！想更易用易使，而家更可以將八達通卡加入手機，俾錢無須解鎖或開app掃code，用手機一嘟就得！

▲ 八達通卡已擴展至15萬個消費點，就連各大時尚、生活網站都用得！加埋入手機，隨你鍾意點使就點使！

商戶名單不能盡錄並不斷更新，詳情可參閱：https://bit.ly/3OMFmQT



搭車搭船都用得 仲可以領取$500交通補貼



八達通消費券不單止可以用於shopping，仲可以每日幫你俾埋交通費!八達通消費券可用於乘搭各式交通工具如巴士、港鐵、小巴、電車、渡輪，又可以領取每月上限$500公共交通費用補貼。今個暑假出街玩又好，或者返工搭車搭船都好，只要用八達通，就可以慳到盡又盡享優惠！



「易用易賞」優惠 消費儲印花 賺取增值額



另外，八達通亦推出一系列合共超過$250,000,000現金獎賞的獎賞優惠。其中的「易用易賞」優惠，只要於2022年8月7日至9月30日期間透過八達通卡使用消費券，每次單一消費滿$200或以上，便可獲贈印花一個，首1,000,000名集齊8個印花的市民便可賺取$50增值額獎賞，而集齊12個印花便可賺取$150獎賞。現有八達通卡消費券的用戶更可優先獲贈5個印花，即洗多$600就穩袋$50，快人一步賺到獎賞!至於新登記客戶都唔怕執輸，因為只要於推廣期內首次成功選用八達通卡領取消費券，然後登記入八達通 App，就可以率先賺$30增值額獎賞，無論你是舊有客戶還是新用家，同樣可以一邊用消費券，一邊賺盡各種獎賞優惠！

八達通推出的「易用易賞」優惠，無論是新或舊客戶，只要透過八達通卡使用消費券，都可以賺取增值額獎賞，消費越多，賺得越多！



想轉用八達通卡領取消費券，記住7月23日前喺政府消費券計劃網站：https://bit.ly/3xPgcKs 登記。



新舊客戶一齊用八達通卡使消費券，儲印花賺高達$200八達通增值額獎賞！更多優惠詳情： https://bit.ly/3HUA1EF



*優惠受條款及細則約束



(特約)