【Irma Vep】翻拍張曼玉經典作擔正女主角　陳法拉美劇女僕造型曝光

▲ 陳法拉翻拍張曼玉經典作《Irma Vep》,其中女僕造型曝光。

陳法拉年前離開香港娛圈轉戰荷里活發展,轉到國際市場後演藝事業一帆風順。

繼與影后妮歌潔曼(Nicole Kidman)合演HBO劇《無所作為》(The Undoing)後,去年在Marvel首部以亞洲英雄為主角的超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)中飾演「尚氣」母親、梁朝偉妻子映麗一角,表現亮眼,在國際知名度大增。

最新影片推介:曾展望專訪

【國際影星】陳法拉重演張曼玉作品 戴逾值千萬鑽飾靚爆康城影展

接張曼玉捧做女飛賊

去年底,影后張曼玉前夫、法國名導奧利華阿薩耶斯(Olivier Assayas)和HBO合作,翻拍與張曼玉的定情作、經典電影《Irma Vep》(《女飛賊再現江湖》)成迷你劇,並邀請陳法拉擔演女主角。

劇中她以多個造型演出,當中不乏全身黑色緊身女飛賊造型,還有復古爆炸頭,如今更大派福利扮女僕,難怪不少粉絲大感期待。

上月新劇在第75屆康城影展(The Cannes Film Festival)播放首映,首次踏足康城紅地毯的陳法拉以一身閃爍low cut晚裝裙亮相,作為唯一的華人演員,搶盡同場外籍女星焦點。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

美貌與智慧並重

現年40歲的陳法拉在內地四川出生,14歲跟隨家人移居美國,以全校前十名成績高中畢業,入讀名校艾文理大學(Emory University),期間獲得獎學金。

在大學期間,她已多次參加選美比賽,於2002年全美亞裔小姐中獲得冠軍、2003年全美華埠小姐獲得亞軍,以及2004年紐約華裔小姐冠軍。

及後,於2005年代表紐約前往香港參加國際中華小姐競選,僅次溫哥華代表李亞男奪得亞軍,比賽後法拉簽約TVB成為旗下藝員。

▲ (Instagram圖片)

TVB五大花旦之一

加入TVB後,先被安排擔任TVB8的節目主持,一年後開始參演劇集,首部作品為《法證先鋒》,之後有處境劇《同事三分親》等。

直到2007年《溏心風暴》飾演「欣欣」一角而開始入屋,同年憑此劇與《師奶兵團》及《舞動全城》入圍該年「飛躍進步女藝員」最後五強。她亦參演多部劇集《潛行狙擊》、《衝上雲霄II》、《法外風雲》等,亦簽唱片公司成為歌手,曾為劇集主題曲獻唱。

陳法拉與鍾嘉欣、胡杏兒、楊怡、徐子珊曾被視為TVB五大花旦,眾女先後約滿離巢,2013年她到美國進修演藝一個月。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【溫馨家庭】陳法拉由婚姻失敗到幸福人妻 過年曬女兒生活照派利市

進修演技衝出國際

其後發現未能滿足求進步之心,決定正式離開香港娛圈,2015年考入美國知名學府紐約茱莉亞學院(Juilliard School),修讀為期4年戲劇碩士課程,並在荷里活發展演藝事業。

至於感情路上,陳法拉並非一帆風順。她曾於2008年與Neway大少薛世恒秘婚,可惜二人在2013年離婚。

於2019年,陳法拉與相戀3年多的法籍男友Emmanuel Straschnov在巴黎浪漫完婚。去年情人節,她宣布誕下B女「小米妮」榮升為人母。