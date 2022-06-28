【飯戲攻心】王菀之新歌展現日系動漫搖滾風　導演：Ivana型到爆裂！

由黃子華、鄧麗欣、張繼聰、王菀之、林明禎及陳湛文主演的電影《飯戲攻心》內，其中一場大混戰戲份，就特地配以由王菀之度身訂造與主唱的日系動漫搖滾風歌曲《狠愛狠愛你》，此曲更由導演陳詠燊（Sunny）親自填詞及執導MV。

導演Sunny說：「在我心目中好的電影歌曲應是電影情節的一部份，我在寫劇本時，已經預想到要為一場角色大混戰的場面配上特別的音樂。」

日式搖滾曲風

由於戲中的三弟很喜歡動漫，香港又不常見這種日式搖滾曲風，而導演個人喜歡日本動漫的歌曲，卻常以「嬌滴滴」的女聲，去演繹激昂的搖滾，以突顯當中的聲嘶力竭，於是邀請王菀之（Ivana）去創作與主唱。

導演進一步解釋說：「想不到她表示自己從未嘗試過這種曲風，隨即答應，所以便創作了這首《狠愛狠愛你》。而我自己也很喜歡這首歌，所以負責了填詞的部分，將6個主角的愛情觀都寫進歌詞中。」

▲ 王菀之與導演陳詠燊。

IMAX影院拍攝

Sunny大讚Ivana唱出激昂的感覺，更主動為《狠愛狠愛你》執導MV，他說：「Ivana對MV只有一個要求，就是要有型到爆裂！」

為將電影及MV串連在一起，製作組找了間IMAX影院來拍攝，Sunny指：「在大銀幕前搭了一個台讓她演繹歌曲，背後就播放我們的電影片段，Ivana的跳制式演繹非常之有神采，大家記緊要看這MV。」

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