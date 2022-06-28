  • 32°C
香港時間 : 2022628日 (週二) 12:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【飯戲攻心】王菀之新歌展現日系動漫搖滾風　導演：Ivana型到爆裂！

娛樂 11:40 2022/06/28

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

由黃子華、鄧麗欣、張繼聰、王菀之、林明禎及陳湛文主演的電影《飯戲攻心》內，其中一場大混戰戲份，就特地配以由王菀之度身訂造與主唱的日系動漫搖滾風歌曲《狠愛狠愛你》，此曲更由導演陳詠燊（Sunny）親自填詞及執導MV。

導演Sunny說：「在我心目中好的電影歌曲應是電影情節的一部份，我在寫劇本時，已經預想到要為一場角色大混戰的場面配上特別的音樂。」

日式搖滾曲風

由於戲中的三弟很喜歡動漫，香港又不常見這種日式搖滾曲風，而導演個人喜歡日本動漫的歌曲，卻常以「嬌滴滴」的女聲，去演繹激昂的搖滾，以突顯當中的聲嘶力竭，於是邀請王菀之（Ivana）去創作與主唱。

導演進一步解釋說：「想不到她表示自己從未嘗試過這種曲風，隨即答應，所以便創作了這首《狠愛狠愛你》。而我自己也很喜歡這首歌，所以負責了填詞的部分，將6個主角的愛情觀都寫進歌詞中。」

王菀之與導演陳詠燊。

IMAX影院拍攝

Sunny大讚Ivana唱出激昂的感覺，更主動為《狠愛狠愛你》執導MV，他說：「Ivana對MV只有一個要求，就是要有型到爆裂！」

為將電影及MV串連在一起，製作組找了間IMAX影院來拍攝，Sunny指：「在大銀幕前搭了一個台讓她演繹歌曲，背後就播放我們的電影片段，Ivana的跳制式演繹非常之有神采，大家記緊要看這MV。」

最新影片推介：曾展望專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【飯戲攻心】黃子華張繼聰曾陷情義兩難全　陳湛文自認重色輕友【有片】
11:06 2022/02/01
【飯戲攻心】黃子華張繼聰曾陷情義兩難全　陳湛文自認重色輕友【有片】
【飯戲攻心】女神林明禎慨嘆無追求者　大馬女神遇上子華神： 很緊張【有片】
17:48 2022/01/23
【飯戲攻心】女神林明禎慨嘆無追求者　大馬女神遇上子華神： 很緊張【有片】
【飯戲攻心】家人成為鄧麗欣陳詠燊心靈避風塘　Stephy誓報親恩：要媽媽開心地生活
11:12 2022/02/03
【飯戲攻心】家人成為鄧麗欣陳詠燊心靈避風塘　Stephy誓報親恩：要媽媽開心地生活

你可能感興趣

【飯戲攻心】黃子華張繼聰曾陷情義兩難全　陳湛文自認重色輕友【有片】
11:06 2022/02/01
【飯戲攻心】黃子華張繼聰曾陷情義兩難全　陳湛文自認重色輕友【有片】
【飯戲攻心】女神林明禎慨嘆無追求者　大馬女神遇上子華神： 很緊張【有片】
17:48 2022/01/23
【飯戲攻心】女神林明禎慨嘆無追求者　大馬女神遇上子華神： 很緊張【有片】
【飯戲攻心】家人成為鄧麗欣陳詠燊心靈避風塘　Stephy誓報親恩：要媽媽開心地生活
11:12 2022/02/03
【飯戲攻心】家人成為鄧麗欣陳詠燊心靈避風塘　Stephy誓報親恩：要媽媽開心地生活
王菀之 導演 電影 MV

最高瀏覽

【明星育兒】16歲陳是知讀國際學校作風洋化穿比堅尼出海　吳君如朋友式教女面對反叛期
12:32 2022/06/27
【明星育兒】16歲陳是知讀國際學校作風洋化穿比堅尼出海　吳君如朋友式教女面對反叛期
【難為爸爸】捱夜輔導數學1年孩子考試只得6分　好爸爸崩潰流下男兒淚
17:21 2022/06/27
【難為爸爸】捱夜輔導數學1年孩子考試只得6分　好爸爸崩潰流下男兒淚
【娛圈喜訊】準新郎黃嘉樂過大禮　多謝林子善鄭世豪等好兄弟幫手
09:40 2022/06/27
【娛圈喜訊】準新郎黃嘉樂過大禮　多謝林子善鄭世豪等好兄弟幫手