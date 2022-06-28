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【著數優惠】Marvel超級英雄音樂會香港首演只限4場　TRIP.COM優先訂票免手續費$380起

休閒消費 11:38 2022/06/28

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熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

在歐美地區享負盛名的超級英雄音樂會《Super Heroes Live Orchestra In Concert》 ，將於9月10日至9月12日在香港九龍灣國際貿展中心Star Hall舉行，僅演出4場。喜歡超級英雄的大小朋友，切勿錯過這次難得機會。

門票由即日起在Trip.com開放優先訂購，期間用户訂票可享免手續費優惠外，門票更以$380起發售。如在Trip.com使用Mastercard付款滿$500，可額外減$50，每周名額有限，先到先得。

音樂會中有為人熟悉的《復仇者聯盟 : 終局之戰》、《美國隊長》、《鐵甲奇俠》等配樂及情景，重現幕幕經典瞬間，更同時穿插神奇女俠、蝙蝠俠、超人等多位正義聯盟成員的任務。

這次音樂會將由管弦樂團The Symphonic Pops演奏出經典、震撼的音樂，由香港著名指揮家馮嘉興先生指揮，另有樂團首席Ryoko Arai、豎琴首席「香港豎琴四重奏」創辦人之一譚逸嘉小姐，以及60多位職業樂手表演，絕對是今年最叫人引頸以待的音樂會。

訂購網址︰https://hk.trip.com/w/superheroes

記者︰黃依情

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