【小一報名】直資一條龍聖瑪加利男女英文中小學招生　7月23日舉行簡介會

▲ 直資一條龍聖瑪加利男女英文中小學現正接受小一入學申請。

直資學校聖瑪加利男女英文中小學屬本地最早一批推行三文四語的學校，除了英語、普通話外，學生可選修法文、德文、西班牙文和日文。該校自2001年轉為直資，屬首間於同一校園內開辦中小學課程的「一條龍」學校，現正招收2023-2024年度小一生。

位於深水埗區的聖瑪加利男女英文中小學（下稱「聖瑪加利」）於1965年創校，屬天主教學校。據小學概覽資料，2021-22學年，小一至小六均小班教學，每年級只有2班，初小兩班分三組上課，實行跨班課程及小組輔學，令程度相若的學生一同學習，而高小主科英中數常分三至四組上課。學校現時全年學費$5,3570，分10期繳交。

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學法德西班牙或日文

學生小三開始必修法文、德文、日文或西班牙文，以求達至「三文四語」。校長譚張潔凝自1978年起任聖瑪加利校長，她曾受訪表示校方鼓勵不同國籍的老師，除了任教術科，亦可多談自己國家的文化；而學校在法國、日本、西班牙都有姊妹校。現時有12位外籍英語教師。

小一入學申請9月30日截止

聖瑪加利現正接受2022-23年度小一入學申請，並在9月30日下午5時截止。家長可網上遞交申請，要預先準備一幅證件相以便上載至網上申請系統（按此連結）。申請人須接受入學面試，細節安排則會以電子郵件另行通知家長。

為子女申請入學的家長遞交申請表時，須一併交回子女最近兩年的成績表副本；出生證明書、身份證或身份證明文件副本。如有其他課外活動、服務記錄、獲獎記錄及推薦信，亦可一併提交予，並無限頁數。

此外，聖瑪加利小一選校講座將於7月23日星期六（按此連結）舉辦，按不同語言分為2個時段，上午9時至11時以英語進行，以及下午2時至4時以粵語進行。講座將會講解收生準則及入學申請手續，亦設有參觀學校設備環節。

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責任編輯：嚴天任