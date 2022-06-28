【求職招聘】中五學歷要求$1.7萬以上人工　老闆呻文員難請CV錯漏百出

▲ 有公司以1.7萬元月薪聘請文員，可是中五學歷的申請人要求更高。

求職要看學歷、經驗等是否符合工作要求，轉職的當然希望可以加薪。日前一名網民分享，有公司欲以1.7萬元月薪聘請文員，可是中五學歷的申請人要求更高，老闆嘆難請人，履歷表（CV）錯漏百出，甚至「address」一字也串錯。

該名網民周六（25日）於「香港討論區」發帖文，表示老婆公司想以1.7萬元招聘文員，要求兩三年經驗、中學畢業、中英文普通，處理一般文書工作，而公司位於市區的工廠區。不過，較理想的申請人開價2萬元以上，其他申請人又未如理想︰

要求18k或以下嘅，一係就中學未畢業，一係就50歲以上，一係就以前冇份工做多過半年……

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大學生爭申請要求2萬以上

樓主強調公司並非歧視中年人，只是認為中年人較難融入，加上如他們過往曾做主任或經理級，大部分都是本著「騎牛搵馬」心態，有感「教識咗佢又話辭職，真係好難搞」。

他指公司只要求文員中五學歷，但不少申請人大學程度，要求2萬元以上，而中五學歷的申請人亦要求1.7萬元以上，超出公司預算。此外，收到的CV錯漏百出，「address可以寫咗addross，duties可以寫咗daties」，他驚訝「連address都串錯就真係太嚇人」。

3個求職者各有故事

最終公司約了8人見工，當中3個臨時通知不來、2個爽約，餘下的3人各有故事。第一位女士見工時強調只想找一份沒壓力的工作，向她表示多數不用加班，一年有十次八次要加班半小時至1小時。對方卻回覆「十分著重work life balance」，因前公司有類似情況而「裸辭」。

第二位男士，樓主形容他「頭髮亂到似約翰遜，問佢嘢九唔搭八」，他做過幾份工作，最長一份工只做了7個月。第三位女士大致符合要求，只是關心公司是否要求員工接種疫苗，當她知道公司鼓勵同事打針，現職同事差不多打齊三針，即指「如果公司要迫打針就會立刻裸辭」，她因前公司強烈勸喻她打針而離職。

網民意見兩極︰17k真係難請

樓主感嘆，「17k想請個中五學歷、中英文普通嘅文員，冇諗過係咁難囉」。不少網民認為1.7萬元聘請文員應該沒問題，表示「17k唔係低喎」、「文員普遍10-12k，出到17k請唔到啱嘅人？咪玩啦」、「17k請個junior clerk，請唔到人？」。

另一方面，也有網民指公司出手太低，「17k請個阿姐都唔得啦」、「17k真係難請呀，請到正正常常嘅你真係好好彩呀」。點擊睇更多網民留言︰

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責任編輯︰王明芳