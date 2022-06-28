【有教無類】基層男生考獲港大護理系 校長推薦申請獎學金提供支援

▲ 賴永春校長傳承辦學初心，基層學生莊凱俊成功考入港大護理系。

聳立在牛頭角彩霞道的瑪利諾中學，為區內基層家庭青少年提供教育超過50年。校長賴永春是該校舊生，見證學校的成長。這間以「仁愛．勤學」為校訓的學校，一直為基層學生提供支援，賴校長更致力協助學生申請獎學金，盡量為學生的求學路弭平障礙。

瑪利諾中學在辦學初期一直以職業培訓為基礎，至90年代中後期才逐步從工業中學過渡成為開辦常規課程的中學，並將於今年9月遷往安達臣道的全新校舍，繼續作育英才。

「創校的神父一直堅持在基層地區辦教育，只因秉持有教無類的理念。」於1986年在香港大學數學系畢業後，賴永春在神父邀請下返回母校瑪利諾中學任教，並於2001年當上校長，與這間中學結下超過40年不解之緣。

觀塘已連續多年登上香港貧窮率最高的地區，區內大部分都是基層學生，我們希望傳承神父的辦學初心，為基層學生提供良好教育，讓他們長大後能以一己之長貢獻社會。

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有別於中產社區，基層家庭一般缺乏資源為子女負擔私人補習或聘請專業導師進行重點培訓，因此學校的支援更見重要。

我們會舉辦『保底班』，邀請畢業校友回來為師弟妹補習。

賴校長指這是瑪利諾中學的優良傳統，不少學有所成的校友均非常樂意回校協助年輕的學弟學妹，甚至透過個人網絡，邀請不同界別的專業人士到學校演講，為師弟妹畢業後的工作前景提供指引。

▲ 賴永春校長是牛頭角彩霞道的瑪利諾中學校長，也是該校舊生。

重視心靈及德育發展 鼓勵學生參與社會服務

除了學業成績，賴校長亦非常重視學生的心靈及德育發展，認為德育作為五育之首，在學校教育工作中非常重要。因此在課堂以外，瑪利諾中學會鼓勵各個年級的同學參與社會服務。

在眾多義工服務當中，我認為老人探訪活動別具意義，希望同學們透過與長者互動，認識長者的需要，學懂與長者相處，並把這些經驗帶回家中，用心關懷父母及長輩。

瑪利諾中學過去兩年均有學生獲得領展大學生獎學金。賴校長指他在提名學生時，首要考慮很自然是學業成績，其次是學生品德。但他也會衡量被提名學生的家庭狀況，希望盡可能為基層學生帶來鼓勵。

連續兩年有學生獲領展獎學金

「去年獲獎的莊凱俊同學高中才從內地來香港讀書，他憑藉自身努力，在公開試中考獲不俗的成績。我對他迎難而上、刻苦努力的學習態度感到非常欣慰。由於他在香港的支援並不理想，因此很想透過獎學金給予他一些鼓勵。」賴校長慈祥的面上，盡顯他對「師弟妹」的關愛。

去年獲得領展大學生獎學金的莊凱俊，初期花了不少氣力及時間適應本地課程。「我很感恩在瑪利諾中學遇到一群非常優秀的老師，他們不但包容我的缺點、並鼓勵我朝著目標奮鬥。」凱俊在大學選科時，已立志揀選對社會有服務意義的學科，在老師的鼓勵下，他成功入讀首選的香港大學護理系。

獲2萬獎學金 減輕財政壓力

凱俊感恩得到賴校長的提名，獲得領展大學生獎學金的面試機會。「這是一個難能可貴的經驗。我記得面試當天同組學生均實力非凡，開始時其實有點緊張，但我馬上想到老師的指導和教誨，隨即調整心態，最終成功獲頒獎學金，我感到非常欣慰。」

出身基層家庭的凱俊指獎學金在經濟上給予他很大程度的支持，

兩萬元獎學金已足夠繳交半年大學學費，減輕了我需要在課餘時間做兼職的壓力，讓我可以更專注在學業上。

領展大學生獎學金旨在獎勵家庭三代中首代入讀本地大學的一年級至四年級學生，自2015年推出以來已授出1,160個獎學金，總金額達2,320萬元。獎學金不設入息審查，每名學生各獲頒二萬元獎學金。2022/23年度領展大學生獎學金已於5月4日起接受申請。

除獎學金外，領展亦透過「領展同學會」舉辦各類型的社區參與活動及工作坊，讓得獎學生拓寬視野，豐富他們的大學生活。於今年6月21日至7月13日，「領展同學會」舉辦暑期義工月，夥拍惜食堂回收剩餘食物，轉化為飯餐贈予社會上有需要人士；另於6月30日邀請樹洞香港舉辦Hackathon工作坊，從心理學出發，啟發學生創意思維。

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文章獲823頻道授權轉載。