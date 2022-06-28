【首爾怪談】集結韓國男女團成員演出　10個恐怖故事反映人心

▲ 《首爾怪談》由多位韓國成員演出。

集合韓流偶像實力派演員群星主演的《首爾怪談》，將在7月7日上映，演員包括奉宰鉉、周鶴年、徐智秀、ARIN、 AleXa、EXY、雪娥、李旼赫 多位韓國男團和女團成員，首登大銀幕之作。

《首爾怪談》10個故事包括《隧道》、《紅衣女郎》、《寄生蟲》、《巫術》、《迷牆》、《二手傢俬》、《冥婚》、《變臉遊戲》、《人體模型》、《密室逃脫》。

其中《巫術》由韓國女團OH MY GIRL成員ARIN的出道時的電影。ARIN繼早前演出網漫《少女的世界》任女主角後，與李宰旭、庭沼珉及黃旼炫合演的電視劇《還魂》亦正在熱播中。

▲ 《巫術》由韓國女團OH MY GIRL成員ARIN演出。

《首爾怪談》導演洪源基是在韓國十分著名的MV導演。他是韓國最大規模的K-POP MV製作公司 ZANYBROS INC聯合創始人、音樂MV導演，製作超過1,000首音樂MV。

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《首爾怪談》是他首部執導電影，導演表示包含了不同的題材，想呈現不同的內容子予觀眾。導演提到製作了20多年的音樂錄影帶，看了多年恐怖片，渴望有新的突破，希望讓大家看到新面孔的演出。《首爾怪談》有多個故事，而各故事又有關連。

導演邀請許多偶像團體的成員，如「宇宙少女」的雪娥(SEOLA)與OH MY GIRL的ARIN，「宇宙少女」EXY也說自己本身就很喜歡恐怖片，但還沒想過可以有份參與演出。

▲ 《首爾怪談》

BTOB的李旼赫、THE BOYZ的周鶴年、Golden Child的奉宰鉉、MONSTA X 的Shownu、Infinite出身的HOYA李浩沅也都是首次躍登電影大銀幕。

當然也包含了其他演員，Netflix電視劇《地獄公使》中飾演箭鏃令人印象深刻的金道允，將於電影中的《隧道》登場，而在電影《女高怪談》的元祖恐怖片女王李姈眞將演出《冥婚》篇。