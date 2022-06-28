【聲夢傳奇2】13歲Sabrina唱《說散就散》展實力　演唱片段累積點擊逾21萬

上周六（6月25日）播出第3集《聲夢傳奇2》，因表現超班而被封「大魔王」的趙紫諾（Sabrina）獻唱高難度的《說散就散》，大晒厚實沉穩唱功，最終獲得近乎爆燈的「23盞綠燈」。該首歌曲同晚於無綫官方Youtube上架，即晚已勁吸近十萬點擊次數。

截至今早10點，Sabrina版本的《說散就散》累積點擊次數為216278，並吸引逾5400 Likes及逾1700個留言，更由昨日開始穩守熱門影片第3位。

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Phil+網民讚Sabrina

對於Sabrina只以13歲之齡便擁有如此超凡唱功，網友留言大讚謂：「不能想像13歲能唱到這水準，香港樂壇又多一位有實力新星」、「十妹妹絕對係今晚最好之表演，Vocal的爆發力量表露無遺」、「13歲就唱得這麼好，實屬驚人，深深被你的歌聲打動了」、「根本超晒班，可以直接出道！」

Sabrina亦有於IG上載比賽當日照片，透露很喜歡《說散就散》，並謂能夠將歌曲帶上舞台感到很幸福；她更公開感謝導師林奕匡教導：「多謝你在這首歌裡的指導，凌晨兩點多都在給我發錄音，任何想問的或者有問題的都可以問你真的好感激。」

林奕匡則回覆謂：「So proud of you dear！never stop believing in yourself！ Looking forward to your upcoming performances！（為你感到驕傲，永遠不要停止相信自己，期待你之後的表演。）」

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Crystal Jasmine組CP？

而與首位被Foul學員梁芷菁（Crystal）感情要好的Jasmine，則於IG上載與Crystal一起安坐家中收看《聲夢2》第三集的短片。

兩人不但看至眼濕濕，任暟晴（Jasmine）肉緊地不斷皺眉、扁嘴及撥頭髮，Crystal則數度以抱枕遮眼不想面對，兩人表現均相當可愛。

對於好友出局，Jasmine有感而發地留言：「好感恩識到你，好感恩一開始audition有撩你講嘢，好開心你喺聲夢舞台畀到我哋一個咁好嘅表演，完全無留低遺憾，喺台底睇住你笑得咁開心，我好感動，我會繼續帶住你上台幫你圓夢，你要繼續唱歌，你對我真係好重要，愛你嘅Jasmine。」

泳兒都忍不住留言：「你哋呢對CP會唔會太恩愛啊？」

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