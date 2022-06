【聲夢傳奇2】13歲Sabrina唱《說散就散》展實力　演唱片段累積點擊逾21萬

上周六(6月25日)播出第3集《聲夢傳奇2》,因表現超班而被封「大魔王」的趙紫諾(Sabrina)獻唱高難度的《說散就散》,大晒厚實沉穩唱功,最終獲得近乎爆燈的「23盞綠燈」。該首歌曲同晚於無綫官方Youtube上架,即晚已勁吸近十萬點擊次數。

截至今早10點,Sabrina版本的《說散就散》累積點擊次數為216278,並吸引逾5400 Likes及逾1700個留言,更由昨日開始穩守熱門影片第3位。

Phil+網民讚Sabrina

對於Sabrina只以13歲之齡便擁有如此超凡唱功,網友留言大讚謂:「不能想像13歲能唱到這水準,香港樂壇又多一位有實力新星」、「十妹妹絕對係今晚最好之表演,Vocal的爆發力量表露無遺」、「13歲就唱得這麼好,實屬驚人,深深被你的歌聲打動了」、「根本超晒班,可以直接出道!」

Sabrina亦有於IG上載比賽當日照片,透露很喜歡《說散就散》,並謂能夠將歌曲帶上舞台感到很幸福;她更公開感謝導師林奕匡教導:「多謝你在這首歌裡的指導,凌晨兩點多都在給我發錄音,任何想問的或者有問題的都可以問你真的好感激。」

林奕匡則回覆謂:「So proud of you dear!never stop believing in yourself! Looking forward to your upcoming performances!(為你感到驕傲,永遠不要停止相信自己,期待你之後的表演。)」

Crystal Jasmine組CP?

而與首位被Foul學員梁芷菁(Crystal)感情要好的Jasmine,則於IG上載與Crystal一起安坐家中收看《聲夢2》第三集的短片。

兩人不但看至眼濕濕,任暟晴(Jasmine)肉緊地不斷皺眉、扁嘴及撥頭髮,Crystal則數度以抱枕遮眼不想面對,兩人表現均相當可愛。

對於好友出局,Jasmine有感而發地留言:「好感恩識到你,好感恩一開始audition有撩你講嘢,好開心你喺聲夢舞台畀到我哋一個咁好嘅表演,完全無留低遺憾,喺台底睇住你笑得咁開心,我好感動,我會繼續帶住你上台幫你圓夢,你要繼續唱歌,你對我真係好重要,愛你嘅Jasmine。」

泳兒都忍不住留言:「你哋呢對CP會唔會太恩愛啊?」

