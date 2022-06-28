【飄流教室】邀呂爵安玩校園遊戲　古巨基被Edan踢爆返學追女仔

▲ 古巨基和Edan合拍《膠流教室》

古巨基與呂爵安（Edan）首次合作作品《飄流教室》，除日前釋出錄音花絮，昨晚（27日）播出二人聯乘拍攝特備節目《膠流教室》，一共四條片包括：飄流教室MV、飄流教室音頻版、飄流教室錄音花絮 、 及膠流教室都打入YouTube 影片trending 十大。

最新播出的節目《膠流教室》以教室作為背景，穿著校服玩遊戲。遊戲內容以兒時的小遊戲為主，包括：急口令、天下太平、掉粉刷、歇後語問答環節及爆旋陀螺等。

比賽開始前，二人各自分享校園生活，問到中學時代的戀情時，基仔表示唔會追女仔，Edan即笑問：「都係女仔追你嘅？」

▲ 二人十分老友。

基仔隨即反問Edan中學有否拍拖，Edan坦言只拍過一次。「好青春呢件事，因為我哋係同班，所以唔可以俾人知，上堂會偷偷地望佢，有種秘密感覺，都幾得意。」基仔續說：「我鍾意嗰個係低我一級嘅女仔，小息時喺走廊偷望佢經過，佢唔知。後來搵朋友嘅朋友去識佢。」Edan聽後又即時反應：「你又話冇追女仔嘅？」基仔隨即反擊，大笑道：「識朋友啫嘛！」

遊戲當中，以掟粉刷環節最為激烈，二人各有六個粉刷，輪流進攻及防守，目標是掟中黑板上的分數，二人認真作賽，毫不留手！過程中基仔其中一個粉刷，誤中Edan正面，食正「粉餅」！Edan隨即扮暈，基仔即上前慰問，二人捧腹大笑。

▲ 玩掟粉刷遊戲。

去到滴滴仔乒乓波遊戲，二人需要邊打乒乓波邊答問題。題目問到「鍾意隔離班個女同學，應該點表白？」，二人最初答「我愛你」「你好靚」「食飯吧」，Edan突然爆出一句「瞓覺吧」，基仔爆笑失守反問「瞓覺？」，Edan即解畫「喺班房伏喺枱面瞓覺」，非常搞笑。總結成績，Edan以總局數四比二成為《膠流教室》「學霸」。

節目尾聲，基仔再次多謝Edan今次攜手合作，大讚Edan是非常謙虛和勤力的年青歌手。「錄音時，就算一句錄好多次，要佢營造一啲表情，佢都係好樂意不斷再試。」最後二人希望可以在舞台現場演繹《飄流教室》，並且期待再次合作。

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