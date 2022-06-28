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【Netflix劇集】劉智泰領軍演韓版《紙房子》　重拍西班牙神劇口碑兩極

娛樂 15:53 2022/06/28

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Netflix《紙房子：韓國篇》上周開播。

Netflix的西班牙神劇《紙房子》（Money Heist）推出以來，以精心設計的銀河劫案布局，吸引全球大量粉絲，而由此改編的韓國版本《紙房子：韓國篇》（ Money Heist: Korea – Joint Economic Area》上月底播出後，成為不少劇迷焦點，但不能避免跟西班牙原班互相比較。

西班牙劇集《紙房子》，自2017年開播起，以一場精心策劃的世紀銀行劫案為主軸，前後播出4年共5季的《紙房子》，憑出人意表的布局及細緻的角色描寫而深受好評，曾經是Netflix史上最多觀看紀錄的「非英語影集」。

因此《紙房子：韓國篇》自宣布開拍後便備受期待，現時只6集的「韓國篇」，故事情節大致跟西班牙原版第一季相若，角色也加入不少改動。

《紙房子：韓國篇》首輯只有6集。

原版《紙房子》中的銀行劫匪，均穿上紅色工人服及戴上面具，而在「韓國篇」的造型設計也相同，而每位劫匪都以一個城市名字作為代號，也是跟原版相同。飾演首腦「教授」是曾演《原罪犯》的劉智泰，是位具備崇高理想的智慧型罪犯，亦由此角串連起多個角色錯綜複雜關係。

最新影片：曾展望訪問

由於「韓國篇」現時只有6集，劇情卻要濃縮原版首兩季內容，故節奏推進相當急進，並以全鍾瑞演的北韓少女「東京」的角度切入，在首集已快速交代由「教授」主導的一幫大盜如何攻入造幣廠，再挾持人質跟警方對峙；然後揭開「教授」一早設局接近警方的談判女專家，滿有信心可以在劫案中全身而退，結果是否一如其所料呢？

劇情超濃縮

演「教授」的劉智泰在演出資歷上最豐富，這次他演運籌帷幄的劫匪首領，是其拿手戲路，演得很有魅力。

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至於飾演「東京」的女主角全鍾瑞，在2018年才出道，她曾主演著名韓國導演李滄東的《燒失樂園》，參加過國際影展，戲中跟劉亞仁幾場火辣親熱戲，令影迷印象深刻。

不過，今次這齣韓國新版《紙房子》，播出後卻被西班牙原班的粉絲所吐嘈，其中最大詬病，是原版在高智謀的犯罪行動背後，有著反建制、反貪腐的信息，但在韓版卻沒有呈現，而變成以南北韓階級衝突為主線，或許是這種主題轉移，令粉絲批評是「水土不服」的原因，不過，沒比較就沒傷害，未看過原版的觀眾，也可當作一齣高製作水平的犯案片去看。

撰文 : TOPick柴犬出動

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