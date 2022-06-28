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【慶回歸】康文署多個排球籃球場已額滿　多區健身室仍有大量名額

社會 12:30 2022/06/28

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為慶祝香港特別行政區成立25周年，市民於上周六（25日）上午7時起，可預訂多項收費康樂設施包括羽毛球場、網球場等，詳情即看【下一頁】。TOPick記者今日(28日)早上瀏覽康文署網上預約系統「康體通」，發現多項設施已滿額，包括羽毛球場、排球場及籃球場等，而部分地區的活動室及壁球場仍有預約名額，惟預約時段只有最早的7至8時。至於健身室則多區有大量預約名額。

部分地區的羽毛球場、排球場及籃球場的預約情況：

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部分地區的活動室及壁球場仍有預約名額：

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多區健身室有大量預約名額：

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記者：陳麗娜

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