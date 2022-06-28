【樂壇校長】譚詠麟屋邨長大從小愛分享　阿倫一個原因被領事館拒辦工作簽證

由陳永業（Ariff）、袁梓珮（Basi）主持香港電台第五台《香江暖流》昨日（6月27日）播出的「我們的VIP」環節，邀請出道超過40年的「譚校長」譚詠麟大談過往在娛樂圈的軼事，並分享製作全新專輯《傾‧聽》的趣事。

譚校長被節目主持袁梓珮和陳永業問到新碟的創作概念時說，他親自挑選了8首流行歌曲重新演繹，花了兩年多時間設計碟名《傾‧聽》──「傾」盡全力製作新碟，望大家「聽」出他的誠意。

阿倫又笑謂每次到電台受訪，無論是保安或所有電台朋友都很開心，因他的車尾箱常備一個小雪櫃，以便在炎熱天氣下請大家喝凍飲。他說這個習慣與其在公共屋邨長大的背景有關，因從小都愛與人分享。

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▲ 阿倫接受《香江暖流》主持陳永業（右）、袁梓珮（左）訪問。

獨門方法練震音

另外，眾所周知譚校長的歌聲充滿特色，震音充滿勁力。不少人曾模仿他演唱，包括陳奕迅、李思捷等。談到很多人模仿他在演唱會大喊「多謝」，他大方笑指演唱會現場較熱鬧，必須用力說「多謝」，否則所有演唱會都要改名做「細細聲演唱會」。

譚校長又指：「我喺唔同階段有唔同唱腔，隨曲風及演繹方式，甚至因應演唱會燈光而改變。今時今日唱震音已經同以前好不同。」現時「震音震到厭」的譚校長笑憶，爸爸是自己的歌唱老師，常叮囑他要在冬天沖凍水涼並練習震音。

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辦工作簽證被拒

阿倫多年來創作過不少作品，甚至曾以短短「一程𨋢」時間，為李克勤創作歌曲。事緣當年克勤拜託校長作曲，但他竟然忘記得一乾二淨。直至克勤派人到校長家中取樂譜時，他就在對方搭電梯的短短3分鐘內，以吹口哨方式構思了《一生想你》。

在訪問中提到的「冷門歌」《凌晨一吻》，校長憶述曾有個爆竊積犯，因太喜歡這作品，甚至將自己改名為「凌晨一吻」，該爆竊犯被捕後更登上了港聞版。

此外，有次譚校長到領事館辦理外國的工作簽證，剛巧與當時一名有案底的罪犯撞名，最後需要驚動領事親自查證，核實譚校長不是該名犯人，才能批出簽證。