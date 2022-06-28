【聲生不息】歐陽震華要求停叫洋名Bobby　自認警察專業戶但拒再演警員

▲ 歐陽震華要求停叫洋名Bobby，自認警察專業戶但拒再演警員。

為慶祝香港回歸25周年，最新一集《聲生不息》以「港樂與我共此時」為主題，其中邀請到歐陽震華分享對回歸的感受，期間他提到不想大家再叫他的英文名字Bobby，認為「有一個中文名字就夠了。」而自認是「警察專業戶」的他，亦揚言不想再演警察的角色。

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今年七月一日是香港回歸中國25周年，節目《聲生不息》亦以此為題，邀請到歐陽震華擔任嘉賓接受訪談。

其中問到他對當年回歸的感受，歐陽震華憶述：「看見我們的解放軍過來香港，感覺就是我們在外面那麼多年了，我的爸爸媽媽終於來接我們回家了。最重要就是自己可以理直氣壯對不同種族的人說一聲，你問我是從哪裡來，我是從中國香港來的。（指著心口）我不變，我這裡沒變。」

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接著他又提到自己多年來參演過不少電視劇，但直到近年才有時間重溫自己的作品，又表示在回歸後有內地投資方相中他的健康形象，因而邀請他拍攝劇集《上有老》，講述三代人同住一屋的情況。

▲ （微博圖片）

他認為老人家這個題材不能忽略，自己亦有意投資相關題材的劇集，其後歐陽震華又自認是「警察專業戶」，不過因為演得太多，不想再演警察：「香港應該要多演不同題材，不要經常叫我演警察，觀眾看起來會覺得這個警察怎麼還沒退休。」

另外他亦在節目中提及喜歡的歌手，歐陽震華表示太太喜歡炎明熹，自己則喜歡曾比特、毛不易及單依純。

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去掉英文名

節目組另外在網上發放歐陽震華的訪談花絮，其中一段他對著節目組表示：「我有一個小小要求，就是我想去掉我波比這個名字，因為我年紀大了，不想有一個小孩的名字。」

▲ （影片截圖）

接著他續謂：「另外，我覺得有一個中文名字就夠了，華哥、華仔、華叔都可以，過兩年再做訪問就可以叫我華叔了，現在叫我華哥，不要叫我波比哥。」