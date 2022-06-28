【護膚秘訣】The Body Shop X麥明詩推雪絨花抗氧活肌系列 　24小時補濕水潤激活肌膚修復再生

▲ The Body Shop全新雪絨花抗氧活肌系列。(圖片由品牌提供)

The Body Shop全新雪絨花抗氧活肌系列以2x阿爾卑斯山珍稀雪絨花萃取，為肌膚帶來強大防禦修復力。更邀請到Louisa Mak (麥明詩)親身演繹「遇強，越美」的雪絨花精神，逆境中自強自癒！

最新影片推介

嬴取$10,000療癒休閒禮券

▲ 麥明詩領團瑞士雪絨花之旅。(圖片由品牌提供)

現凡到(https://bit.ly/38GRaVv)與Louisa一起遊覽阿爾卑斯山景區，完成登記及指定任務即可免費獲得全新雪絨花精華7日體驗裝(7ML)及全效透薄抗氧防曬乳液體驗裝(5ML)。更自動登記參與大抽獎，有機會嬴得$10,000療癒休閒禮券(Klook現金券)及其他豐富獎品。

參加者可透過遊覽「遇強，越美列車展館」、「雪絨花語觀景台」和「雪絨花配對遊戲區」等景區，發掘更多雪絨花秘密及各個逆境強人的堅毅故事。更設有「實時肌膚氧化探測儀」，透過搜集你所在位置的各大環境數據，實時為你計算出肌膚氧化風險！

雪絨花綻放之秘

雪絨花酸具高度抗氧、抗污鎖水特質，抗氧化能力相較Retinol(維他命A醇)高43%，抵禦環境及自由基種種傷害。而雪絨花幹細胞則能修復自癒受損細胞，深層滋養肌膚。

皇牌雪絨花精華--2X雪絨花萃取配合天然胜肽 (HK$399/30ml; HK$559/50ml)

雪絨花酸強效抗氧抗污染、花幹細胞激活肌膚修復再生，配合大米提煉而成的天然胜肽，有助啟動肌膚防護機制，滋養更新細胞。精華更蘊含蝴蝶灌木、辣木籽油、透明質酸等多重天然抗氧活肌成分，全面提升肌膚質素，活膚再生。

實證5大活肌功效

強韌健康

細滑淡紋

飽滿有彈性

透亮光澤24小時補濕水潤

99%天然成份， 英國Vegan Society純素認證

使用方法:

每天早晚潔面和爽膚後，將2-3 滴精華液按摩至面部、頸部和肩部，亦可作精華液前的打底用途(Pre-Serum)。

全新皇牌雪絨花抗氧活肌系列

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雪絨花抗氧活肌潔面啫喱 (HK$189/100ML)

成份及特點:95% 天然成份; 徹底潔淨肌膚，有效清除微塵、污染物及污垢、敏感肌適用、溫和無繃緊乾燥感，肌膚感覺亮澤清新

使用方法：取適量於濕潤的皮膚上按摩至起泡並沖洗乾淨

雪絨花抗氧活肌去角質啫喱 (HK$199/100ML)

成份及特點:96% 天然成份、蘊含天然胜肽、透明質酸、社群公平貿易辣木籽油; 溫和去除面部污垢、雜質、污染物和死皮細胞，膚色更潔淨明亮及柔嫩光滑

使用方法：每星期使用2次。潔面並印乾面部後，輕按2次取適當分量，以指尖打圈按摩20秒，直到碎屑產生，然後以清水洗淨

雪絨花抗氧活肌眼部精華 (HK$319/10ML)

成份及特點:96% 天然成份、蘊含天然胜肽、透明質酸、社群公平貿易辣木籽油; 有效撫平眼底細紋及皺紋，肌膚更細緻光澤、雙眼顯得更明亮有活力、能阻擋微塵，防禦室內外污染、適合所有膚質使用

使用方法：每天早晚，在塗抹眼霜前使用。取 1-2 滴於指尖，輕輕按摩眼睛周圍。用無名指輕輕拍打幫助吸收

雪絨花抗氧活肌潤澤面霜 (HK$339/50ML)

成份及特點:97% 天然成份、蘊含天然胜肽、透明質酸、社群公平貿易辣木籽油; 48小時滋養潤澤肌膚，有效減淡細紋及皺紋、阻擋微塵，防禦室內外污染、經醫學皮膚科測試，使用後不會造成粉刺

使用方法：每天早晚，用指尖取豌豆大小份量，在已洗淨的面部、頸部和肩部上輕輕的向上按摩

雪絨花抗氧活肌水凝噴霧 (HK$199/60ML)

成份及特點:96% 天然成份、蘊含蝴蝶灌木萃取及社群公平貿易辣木籽油; 能防禦藍光及阻擋微塵、室內外污染、醫學實證補濕鎖水長達24小時、適合所有膚質使用

使用方法：於約20厘米的距離噴於面上。如有需要，可先以紙巾擦去眼睛和嘴上多餘的產品，適合在面霜後及化妝前使用

雪絨花抗氧活肌精華面膜 (HK$59/21ML)

成份及特點:99% 天然成份、蘊含2/3支30毫升的雪絨花精華、蘊含天然胜肽及社群公平貿易辣木籽油; 有助阻擋微塵，防禦室外污染、採用VEOCEL™植物纖維面膜紙，更貼面鎖水，有效提升精華功效

使用方法：每星期使用2次，從前額開始，將面膜展開並敷在潔淨的肌膚上。15分鐘後除下。最後，將剩餘的精華按摩於肌膚上。

The Body Shop®

旺角西洋菜街51號C舖及D舖(T. 2380 7134)

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責任編緝：王明芳