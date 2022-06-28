【賭王孻女】22歲何超欣清華大學碩士畢業　何猷君公開典禮靚相讚妹妹大學霸

▲ 賭王孻女22歲的何超欣清華大學碩士畢業。

已故賭王何鴻燊四房孻女何超欣清華大學碩士畢業了！曾被賭王盛讚「靚到不得了」的超欣，讀書原來都是「叻到不得了」，才貌兼備，哥哥何猷君都以妹妹為傲。早在超欣在美國麻省理工學院（MIT）雙學位畢業時，何猷君已說妹妹超越了他，近日他公開妹妹的清華畢業典禮靚相，大讚「你是我們的驕傲！」

清華修讀中國公共政策碩士

何超欣（Alice）學術成績出類拔萃，在美國麻省理工學院（MIT）主修管理和建築學系，奪得2個學士學位後，她被清華大學蘇世民書院取錄，升讀碩士，主修中國公共政策，一年過去，現年22歲的超欣畢業了。哥哥何猷君在星期日（26日）在微博分享喜訊，發布了一段影片，展示有何超欣頭像及名字的清華大學蘇世民書院網頁影片，

恭喜何超欣小妹妹大學霸清華畢業！全家第一個清華畢業生，你是我們的驕傲！

▲ 22歲何超欣清華大學碩士畢業。（微博圖片）

在星期一（27日）何猷君更分享了多張妹妹靚相，「新鮮出爐的畢業照」，見超欣穿上清華畢業袍、戴上四方帽上台領取證書，她又手捧花棒拍照，更在頭上繫有黑色蝴蝶結，端莊又帶點可愛感。

最新影片︰

奪美國麻省理工學院雙學位

四房仔女讀書叻，哥哥何猷君於2016年以21歲之齡成為MIT最年輕的金融系畢業生，不過，猷君在何家的學霸地位被妹妹超越，何超欣以同是21歲MIT畢業，但獲得管理學和建築學雙學位。她在MIT是活躍分子，是金融俱樂部的創始人，致力在中國和美國設立平台和組織活動，也擔任過中國留學生會會長，參加名牌大學的聯校組織活動等。

其後何超欣再進修升學，報讀清華大學蘇世民書院，主修中國公共政策，一年後即今年獲碩士學位，未知她會否再攻讀博士。

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自小品學兼優

超欣自小品學兼優，小學就讀傳統名校瑪利曼小學，小學三年級時曾獲選「最有潛質運動員」，之後在英國會考GCSE考獲9A*佳績、SAT數學滿分，雖然獲英國劍橋大學取錄，但最後她選擇了美國麻省理工學院（MIT）。自小已學習芭蕾舞、中國舞及交際舞的何超欣經常出席名流宴會，她曾在2017年獲邀出席巴黎名媛舞會（Le Bal des Debutantes）。

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清華大學全球排名第17

清華大學屬中國著名學府，在世界高等教育研究機構QS（Quacquarelli Symonds）2022世界大學排名，清華大學排名第17，而北京大學是第18名。每年清華畢業生不少進入體制內有「鐵飯碗」工作，以清華2021屆畢業生計，就有約34%清華畢業生進入體制內。

▲ 超欣就讀的清華大學蘇世民書院，書院提倡培養世界未來領袖。（微博圖片）

港人較熟識的清華大學畢業生主要有一眾國家運動員，他們屬保送生，如伏明霞1997年成為清華大學經濟管理學院本科生；世界乒壇鄧亞萍退役後進入清華大學外語系，之後進修學習更成為英國劍橋大學的博士；現時出演電視綜藝節目的前跳水運動員田亮，亦曾是清華大學人文社會專業研究生。

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責任編輯︰王明芳