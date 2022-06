【姐姐風波】怒炒離譜家傭　孫慧雪被要求寫推薦信：求姐姐面皮厚度？

▲ 雪雪發文指姐姐問拿推薦信。

已育有一名4歲兒子的孫慧雪(雪雪)因為工作繁忙,所以有請工人姐姐幫手打理家頭細務,但因為疫情關係,從外地輸入姐姐變得相當困難,雪雪最近就在本地尋找完約的姐姐,以為家中添好幫手,誰知是可怕的經歷!早前她已經在社交網力數姐姐7宗罪,包括開工首日失蹤及失聯,推窗落街及要求每日晚上有自己的me time,雪雪忍無可忍惟有怒炒姐姐。

最新影片推介:

事後,姐姐竟然問雪雪拿取推薦信,雪雪收到訊息後就交給丈夫處理,雪雪丈夫神回工人姐姐:「she is a decent worker inside of the box.needs quality me time /meditation time every evening.prefers to stay out till 11PM or not come home .i would recommend her if you can accommodate .thank you」意思大約指她是一個合適的工人及「遵循規則」,需要有質素的個人或冥想時間在每個晚上,寧願在外面直到11點都不回家,如果你能夠包容我推薦她給你。

▲ 雪雪和丈夫都工作繁忙,請來工人打理家務。

雪雪隨後將對話公開,寫道:「求姐姐面皮厚度?」事件引起網民熱烈討論:「誠實refer letter想中伏就請啦」、「好貼心嘅reference letter 」、「 你老公識玩, tell her off而不失霸氣」。

另外,都有網友將自身經歷分享:

我以前姐姐試個失蹤,第二朝至返屋企,佢以為我唔知,仲講大話,我叫佢道歉應承以後唔好再咁做,佢唔肯、唔認錯……即炒……來諗住補一個月人工畀佢即走,但老公話打去勞工處問清楚先,原來佢咁樣係犯法,我哋可以即炒唔需要補一個月人工……佢都有問我攞reference letter,我照寫事實、照報畀勞工處同入境事務處……

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

責任編輯︰王明芳