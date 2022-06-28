【星二代】張繼聰謝安琪5歲女遺傳表演基因　幼稚園畢業禮跳《Megahit》獲教主讚好

▲ 張繼聰謝安琪的5歲女兒遺傳優良表演基因，在幼稚園畢業禮上大跳《Megahit》獲好評。

星爸媽張繼聰與謝安琪（Kay）的5歲細女張靖（Kakaball）幼稚園畢業，日前分享了一輯戶外畢業相，昨日（27日）阿聰大曬女兒第一次上台表演，與其他同學大跳MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）的歌曲《Megahit》，更獲得「教主」本尊留言讚好！

張繼聰在社交平台先分享女兒與同學仔在畢業典禮上表演的照片，指女兒5歲人仔第一次上台表演，讚她「完全冇怯場，仲話好享受，妹妹叻叻」，阿聰叫大家估下女兒跳甚麼歌曲的舞蹈。

▲ Kakaball與同學大跳MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）的歌曲《Megahit》。（IG圖片）

數小時後阿聰再分享影片，一起歌就知道Kakaball表演跳教主的大熱歌曲《Megahit》，見到身穿紫色衫及cap帽、白色裙的Kakaball在台上充滿活力，跟足舞步兼拍子準確，在台上甚有風範，的確是可造之材，遺傳了星級父母的優良表演基因。

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教主讚跳得好 Edan AK讚可愛

他發文感謝網民支持女兒，大讚台上一班小朋友表演得好好，並感謝Anson Lo的支持。

成班小朋友真係好得意，OMG！個個都好叻！另外，多謝Anson對妹妹嘅鼓勵，Thank you so much buddy！

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阿聰和Kay也在女兒的社交平台代為發文，稱與同學仔的第一次畢業禮表演玩得很開心，台下作為觀眾的家人也非常喜歡這次表演，更指這首歌的主唱者Anson Lo是她最喜愛的歌手。

「教主」Anson Lo有留言表示支持，讚Kakaball跳得很好；MIRROR隊友江𤒹生（AK）和呂爵安（Edan）都留言讚可愛；而一眾藝人包括佘詩曼、黃翠如都分別大讚︰「好正」、「Cute到爆」！

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讀英基「一條龍」直升小一

5歲的Kakaball就讀英基幼稚園，8月即將升小一，她感謝父母及所有師生，揚言十分喜愛校園生活。由於英基推行幼稚園至高中「一條龍」入學政策，故適合接受主流英語教育的旗下幼稚園畢業生，保證升讀英基的小學及中學至第13班（Year 13），接受共15年教育，相信張靖應能直升英基轄下小學的一年級。

英基學校協會（ESF）轄下共有22間學校，包括5間幼稚園、9間小學、5間中學及3間私營獨立學校。5間國際幼稚園分別是雅柏、曉新、青衣、東涌及烏溪沙，每年9月1日至30日接受下學年的K1中央入學申請。

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責任編輯︰王明芳