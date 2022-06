【星二代】張繼聰謝安琪5歲女遺傳表演基因　幼稚園畢業禮跳《Megahit》獲教主讚好

星爸媽張繼聰與謝安琪(Kay)的5歲細女張靖(Kakaball)幼稚園畢業,日前分享了一輯戶外畢業相,昨日(27日)阿聰大曬女兒第一次上台表演,與其他同學大跳MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)的歌曲《Megahit》,更獲得「教主」本尊留言讚好!

張繼聰在社交平台先分享女兒與同學仔在畢業典禮上表演的照片,指女兒5歲人仔第一次上台表演,讚她「完全冇怯場,仲話好享受,妹妹叻叻」,阿聰叫大家估下女兒跳甚麼歌曲的舞蹈。

▲ Kakaball與同學大跳MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)的歌曲《Megahit》。(IG圖片)

數小時後阿聰再分享影片,一起歌就知道Kakaball表演跳教主的大熱歌曲《Megahit》,見到身穿紫色衫及cap帽、白色裙的Kakaball在台上充滿活力,跟足舞步兼拍子準確,在台上甚有風範,的確是可造之材,遺傳了星級父母的優良表演基因。

教主讚跳得好 Edan AK讚可愛

他發文感謝網民支持女兒,大讚台上一班小朋友表演得好好,並感謝Anson Lo的支持。

成班小朋友真係好得意,OMG!個個都好叻!另外,多謝Anson對妹妹嘅鼓勵,Thank you so much buddy!