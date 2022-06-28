【童時愛上你】高海寧無懼素顏騷白滑BB肌　7步驟護膚最著重頸部護理

▲ 高海寧在新劇《童時愛上你》無懼素顏晒白滑BB肌演出。

TVB新劇《童時愛上你》由演員高海寧、張振朗、陳展鵬、糖妹（黃山怡）、胡楓、袁文傑、楊卓娜、吳家樂、尹詩沛、黃建東、關曜儁等參演。

劇集昨晚（6月27日）首播，是集焦點落在女主角高海寧（高Ling）身上，飾演女強人雷紫彤（Amanda）的高Ling於首集已霸氣外露。身為女強人的Amanda在工作上表現硬朗、咄咄逼人，試過因下屬開會遲到直接發警告信，相當不近人情。

對着野心勃勃的哥哥雷德信（袁文傑飾），Amanda亦從不處於下風，德信為了公司生意強迫Amanda陪客食飯，面對客人企圖不軌，Amanda向對方潑紅酒反擊之餘，更用高踭鞋踩到對方骨折！

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素顏演出

昨晚最大亮點，非高Ling素顏上陣莫屬。劇情講到Amanda為了邀得人氣化妝界KOL「Ding哥」丁宥迎（張振朗飾）合作，不惜落妝展現「真面目」讓Ding哥「大顯身手」。

而飾演化妝界KOL的張振朗雖然脂粉味略重，但在劇中不乏晒肌鏡頭，大玩引體上升兼舉啞鈴，吸睛程度爆錶。

而飾演商查禮的陳展鵬，人如其名食兩家茶禮，一方面幫Amanda做事，對Amanda流露傾慕之情，另一方面又私通雷德信，令人難以捉摸。

另飾演Amanda爸爸雷鎮嶽的胡楓，演出同樣精彩，現年90歲的他昨晚一出場即爆Seed「鬧仔」，不但講對白十分流暢，且亦中氣十足，表現相當精靈。

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90歲胡楓中氣十足

網民則普遍認為《童時愛上你》劇情輕鬆易入口，讚三位主角有火花：「第一集幾唔錯，不過今晚高Ling仲係霸氣女強人，唔知聽晚變咗小學生會點呢？期待」、「展鵬、張振朗、高海寧有火花！開開心心一晚！」、「題材幾特別，有新鮮感。」

胡楓的演出更是引起網友高度關注及正評：「90歲仲咁夠中氣」、「90歲都仲咁精靈」、「老當益壯」、「鍾意修哥夠正面」、「要講對白仲要做戲，對老人家嚟講應該唔易」、「佢仲鬧得好順口，一輪嘴，叻！」、「祝修哥長命百二歲」、「佢同羅蘭姐我都好鍾意，好想佢哋一直拍戲落去」；又謂對於修哥「每日步行、風雨不改」大表佩服。

靠7步驟護膚

現年35歲的高Ling為劇集素顏大晒少女肌，不但皮膚狀態好，且樣子清秀。向來護膚有道的高Ling，曾拍片與網友分享如何靠7個步驟膚養成少女肌，她指自己年過30歲後便非常看重抗氧化和抗衰老，並對頸部的護理尤其緊張，因為頸紋最易顯老。

第1步：早上以清水洗臉。

第2步：使用爽膚水，直接噴灑在臉上和頸部，然後輕力拍打，幫助去除角質及保濕的作用。

第3步：敷面膜，讓上妝時更加貼服。將多餘的精華液再拍打在臉上，特別在T字部位、鼻子和頸部位置。

第4步：再噴上爽膚水。

第5步：塗上眼霜，圍著眼部位置重複進行按壓。

第6步：使用面部精華，打圈塗抹，然後用將剩餘的精華，以手心搓出的熱力，在眼部及面部位置再按壓，促進吸收。

第7步：在頸部塗上專用頸霜，同樣輕輕拍打及按壓。

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