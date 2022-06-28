【對抗濕疹】年輕OL患濕疹2年食西藥反致盜汗　吃中藥調治1個月手掌煥然一新

不少香港人深受皮膚病困擾，常見如濕疹、牛皮癬、暗瘡等。通常往西醫就診，塗抹類固醇藥膏，但長期可能形成依賴，停用後反使皮膚問題更嚴重。

註冊中醫師劉彥麟博士日前在Facebook專頁分享案例，指一名年輕OL手部有濕疹，靠西醫治療反而引發半夜盜汗問題。TOPick請教劉博士，分享更多此病例如何從中醫療法得到根治。

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劉博士在貼文指出，很多皮膚病其實是體質出了問題，進而反映在皮膚上。因此，醫治皮膚病的重點，必先調治體質。體質變好，才有利皮膚康復。若不理會體質，只在皮膚上塗塗抹抹，病情必然反覆，最後注定徒勞無功。

在劉博士的濕疹案例中，患手掌濕疹的是一位年輕OL，服用2年西藥後病情不但無改善，反而還引致半夜盜汗。直至吃中藥調治體質約1個月後，手掌煥然一新。

生冷飲食致「脾虛濕盛」體質

劉博士表示，病人來診時被診斷為「脾虛濕盛」體質。所謂「脾虛生濕」，即是脾氣虛損，體內因此產生濕氣，濕氣積聚會發展為濕毒。濕毒「爆滿」，並反映在皮膚上。

劉博士續指，病人是因爲過多生冷寒涼飲食習慣，導致此體質形成。濕疹範圍主要在手掌，因其體質内濕外乾，發作時因皮膚乾而又紅又癢。因此，服用中藥將體内濕氣解除後，外表皮膚便會變得滋潤，也不再發紅發癢。

西藥治療傷及體質

為何病人服用2年西藥無效，甚至引發盜汗？劉博士引述患者說法，指西醫開的是殺真菌藥物。他指出，此類藥物「殺敵一千，自損八百」，會傷及體質，盜汗便是體質受損的表現。

因此，劉博士主要處方以內服健脾化濕解毒的中藥，再輔以外敷滋潤性質的中藥膏。病人如此調治1個月後，手掌情況大為好轉。劉博士表示，濕疹是可以根治的，而治療方針為不只著眼醫治皮膚，最重要是改善脾虛體質。身體停止生濕後，便不會再於皮膚上出現濕疹。

食療方法因人而異

對於不少人希望透過日常食療或護理改善濕疹，劉博士提醒，醫食同源，每個患者的病情不一樣，藥療須要辨證論治，食療也須因人而異，因此沒有一款食療適合所有患者。患者若有需要，應尋求專業中醫師的診斷，而不宜輕信道聽塗說。

另外，劉博士叮囑，即使濕疹患者在服用中藥後康復，若繼續作息不定、飲食不當，也仍可能復發。因此，患者即使康復，日後也必須戒吃生冷寒涼及肥膩濃味的飲食。也不宜吃奶類和芝士。必須保持充足的睡眠，不宜熬夜，也不宜在精神上或體力上過度操勞。

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責任編輯：張沛