【中秋節2022】麗思卡爾頓酒店推奶黃月餅禮盒　早鳥優惠最平$328入手

▲ 「悅 . 盈」8件裝迷你奶黃月餅禮盒。（圖片由酒店提供）

中秋將至，麗思卡爾頓酒店現已推出一系列慶祝中秋節的月餅及茶葉，酒店率先推出「悅 . 盈」8件裝迷你奶黃月餅禮盒及米芝蓮二星食府天龍軒限量迷你奶黃月餅（八件裝）及茶葉（六包裝）禮盒。

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酒店指「悅 . 盈」奶黃月餅禮盒採用雙層首飾盒為創作藍本，靈感來自中秋月圓上的玉兔及鄰近西九文化區各展區的獨特元素，將節慶禮品及文化藝術融為一體，再以淺藍及橙色為主調，適合大家自用、饋贈親朋好友或送予生意夥伴。

「悅 . 盈」8件裝迷你奶黃月餅禮盒價錢為港幣418元。

即日起至6月30日：可享早鳥優惠，售價港幣328元一盒。

7月1日至7月31日：售價為港幣348元。

8月1日至8月15日：售價為港幣368元。

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另外，天龍軒限量禮盒則由星級主廚劉秉雷師傅親自主理，推出限量迷你奶黃月餅（八件裝）及特級茶葉（六包裝）禮盒，售價為每盒港幣768元。由即日起至8月12日内購買可享早鳥優惠每盒港幣653元。

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責任編緝：蕭雅文