  • 34°C
香港時間 : 2022628日 (週二) 14:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中秋節2022】麗思卡爾頓酒店推奶黃月餅禮盒　早鳥優惠最平$328入手

休閒消費 12:52 2022/06/28

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

「悅 . 盈」8件裝迷你奶黃月餅禮盒。（圖片由酒店提供）

中秋將至，麗思卡爾頓酒店現已推出一系列慶祝中秋節的月餅及茶葉，酒店率先推出「悅 . 盈」8件裝迷你奶黃月餅禮盒及米芝蓮二星食府天龍軒限量迷你奶黃月餅（八件裝）及茶葉（六包裝）禮盒。

最新影片

酒店指「悅 . 盈」奶黃月餅禮盒採用雙層首飾盒為創作藍本，靈感來自中秋月圓上的玉兔及鄰近西九文化區各展區的獨特元素，將節慶禮品及文化藝術融為一體，再以淺藍及橙色為主調，適合大家自用、饋贈親朋好友或送予生意夥伴。

「悅 . 盈」8件裝迷你奶黃月餅禮盒價錢為港幣418元。

即日起至6月30日：可享早鳥優惠，售價港幣328元一盒。

7月1日至7月31日：售價為港幣348元。

8月1日至8月15日：售價為港幣368元。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

另外，天龍軒限量禮盒則由星級主廚劉秉雷師傅親自主理，推出限量迷你奶黃月餅（八件裝）及特級茶葉（六包裝）禮盒，售價為每盒港幣768元。由即日起至8月12日内購買可享早鳥優惠每盒港幣653元。

預訂或查詢請按此

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：蕭雅文

 

相關文章

【飲食速遞】Check In Taipei尖沙咀2300呎旗艦店　主打新派台式菜+創意甜品
今日 12:06
【飲食速遞】Check In Taipei尖沙咀2300呎旗艦店　主打新派台式菜+創意甜品
【著數優惠】Marvel超級英雄音樂會香港首演只限4場　TRIP.COM優先訂票免手續費$380起
今日 11:38
【著數優惠】Marvel超級英雄音樂會香港首演只限4場　TRIP.COM優先訂票免手續費$380起
【護膚秘訣】The Body Shop X麥明詩推雪絨花抗氧活肌系列 　24小時補濕水潤激活肌膚修復再生
今日 12:31
【護膚秘訣】The Body Shop X麥明詩推雪絨花抗氧活肌系列 　24小時補濕水潤激活肌膚修復再生

你可能感興趣

【飲食速遞】Check In Taipei尖沙咀2300呎旗艦店　主打新派台式菜+創意甜品
今日 12:06
【飲食速遞】Check In Taipei尖沙咀2300呎旗艦店　主打新派台式菜+創意甜品
【著數優惠】Marvel超級英雄音樂會香港首演只限4場　TRIP.COM優先訂票免手續費$380起
今日 11:38
【著數優惠】Marvel超級英雄音樂會香港首演只限4場　TRIP.COM優先訂票免手續費$380起
【護膚秘訣】The Body Shop X麥明詩推雪絨花抗氧活肌系列 　24小時補濕水潤激活肌膚修復再生
今日 12:31
【護膚秘訣】The Body Shop X麥明詩推雪絨花抗氧活肌系列 　24小時補濕水潤激活肌膚修復再生
消費種類 餐廳情報 著數優惠 美食 港元 米芝蓮 月餅 文娛藝術 節慶 酒店

最高瀏覽

【明星育兒】16歲陳是知讀國際學校作風洋化穿比堅尼出海　吳君如朋友式教女面對反叛期
12:32 2022/06/27
【明星育兒】16歲陳是知讀國際學校作風洋化穿比堅尼出海　吳君如朋友式教女面對反叛期
【難為爸爸】捱夜輔導數學1年孩子考試只得6分　好爸爸崩潰流下男兒淚
17:21 2022/06/27
【難為爸爸】捱夜輔導數學1年孩子考試只得6分　好爸爸崩潰流下男兒淚
【娛圈喜訊】準新郎黃嘉樂過大禮　多謝林子善鄭世豪等好兄弟幫手
09:40 2022/06/27
【娛圈喜訊】準新郎黃嘉樂過大禮　多謝林子善鄭世豪等好兄弟幫手