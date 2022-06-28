【涉嫌煽動】涉TG內發佈煽動言論　無業男提堂留醫押後訊

▲ 涉TG內發佈煽動言論，無業男提堂留醫押後訊。(資料圖片)

53歲無業男涉於Telegram內發布煽動言論後，日前被警方國安處於住所內搜出3把軍刀及2部無線電，無業男被控作出一項或多項具煽動意圖的作為等3罪。案件今（28日）於西九龍裁判法院提堂，被告仍留醫，裁判官遂將案件押後至6月30日前再訊，期間被告繼續還押。

涉案被告陳永霖（53歲，無業），被控1項作出一項或多項具煽動意圖的作為罪。控罪指，被告於2020年7月20日至 2022 年6月10日期間，在香港，作出一項或多項具煽動意圖的作為，即在 Telegram發布及或持續展示陳述、相片和海報，具意圖引起憎恨或藐視中央及或香港特別行政區政府或激起對其離叛、激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項、煽惑他人使用暴力、慫使他人不守法或不服從合法命令。

被告另被控1項管有攻擊性武器罪，及1項無牌管有無線電通訊器具罪。控罪指，被告於2022年6月26日在香港太古城漢宮閣一單位，管有3把軍刀，意圖將其作非法用途使用，以及在沒有適當牌照而管有1部AnyTone 無線電對講機及1部BAOFENG 無線電對講機。

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記者：梁錦麟