【誤殺受審】7旬清潔工疑被磚頭擊斃　次被告母親指與警會面時焦慮症發作

▲ 案件今（28日）於高等法院續審。（資料圖片）

7旬清潔工於2019年11月上水示威期間被磚頭擊中頭部身亡，涉案兩名青年否認誤殺及暴動等罪受審，案件今（28日）於高等法院續審。次被告母親今出庭作供指，次被告與警方作錄影會面時焦慮症發作，但警方卻拒絕讓兒子服藥。

法庭日前裁定本案證據不足以支持謀殺控罪，並改控兩名被告誤殺罪，控方今正式完成控方案情。首被告一方表示不會出庭自辯，而次被告一方則會傳召辯方證人。

次被告的代表大律師今向陪審團作開案陳詞指，次被告一方將會傳召精神科醫生、次被告的母親及兄長作供，精神科醫生將會談及次被告自約13歲起便患有精神問題，包括焦慮、驚恐及抑鬱。

次被告的母親趙珮因其後出庭作供，她指出2019年12月13日兒子被捕當天，她於下午約3時收到1名陳姓重案組警長來電，指次被告涉及1宗傷人案，需要接受調查，因此著她盡快回家。

趙續指，她回到家門口時，看到陳姓警長，陳向她表示「好小事㗎咋，唔使擔心，返去問啲嘢啫。」趙又指她其後發現有另外3名警員與次被告及長子在家中，警方指需要帶她的兩名兒子回警署協助調查，趙遂陪同兒子前往警署。

趙又供稱，警方其後指次被告需進行錄影會面，需要她陪同，在錄影期間，她不可說話。當錄影開始後，次被告回答數條問題後，開始手腳抖動、眼神無法聚焦，趙指出這是焦慮症開始發作的表現，她想叫兒子服藥，但警方卻不容許她說話。直至中途小休，次被告表示未服藥，頭很痛，趙遂向警方要求讓次被告服藥，但警方指錄影會面期間不可服藥。

控方於盤問趙時問及，當趙首次得知被控謀殺時，是否覺得憤怒，趙回應指她不清楚，「警察唔會呃人㗎嘛！」案件下午續審。

涉案首被告劉子龍（19歲；無業）及次被告陳彥廷（18歲；學生）共被控誤殺、有意圖而傷人及暴動3項控罪。

誤殺罪指兩人於2019年11月14日，在香港連同其他身份不詳的人，非法殺害70歲死者羅長清。有意圖而傷人罪則指兩人於2019年11月13日，在上水龍運街2號北區大會堂外，連同其他身分不詳的人，意圖使61歲男子X身體受嚴重傷書而非法及惡意傷害他。兩人又被控於同日在北區大會堂外參與暴動。

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記者：楊詠渝