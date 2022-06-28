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【故宮開幕】香港故宮本周六開幕　運輸署加強公共交通服務（附詳情）

社會 13:30 2022/06/28

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熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

（陳國峰攝）

香港故宮文化博物館本周六（7月2日）開幕。運輸署今日（28日）表示，西九文化區的公共運輸服務將會加強。

專線小巴

  • 途經西九文化區的專線小巴路線（包括文化專線CX1號線及專線小巴26、74／74S及77M號線）


專營巴士

  • 途經西九文化區的專營巴士路線（包括九巴296D號線及城巴過海巴士973號線）
  • 途經西區海底隧道的二十多條過海巴士路線（於西區海底隧道收費廣場巴士站上落）
  • 九龍站公共運輸交匯處為總站的專營巴士路線（於雅翔道或柯士甸道西中途站上落）


港鐵

  • 港鐵至九龍站（D1出口經連接環球貿易廣場的藝術廣場天橋或E4出口經雅翔道）或柯士甸站（D2出口經柯士甸道西），然後步行五至10分鐘前往西九文化區

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責任編輯：余思嵐
 

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